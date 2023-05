En la lista de los 21 convocados para el campeonato juvenil Juan David Fuentes no tuvo cabida. Mientras en la selección lo ignoran, Xavi lo pone a entrenar

La selección Colombia sub-20 está a contados días de debutar en la Copa Mundial que se va a llevar a cabo en Argentina, y el entrenador Héctor Cárdenas ya eligió a los 21 futbolistas que disputarán el torneo. En el equipo hay referentes que brillaron en el Sudamericano sub-20, como Gustavo Puerta o Kevin Mantilla; pero también hay ausencias importantes, como la de Juan David Fuentes, un jugador que aunque no fue referente en el torneo realizado en el país, sí habría podido ser un revulsivo interesante para la plantilla.

📝 Convocatoria Selección Colombia Sub 20 Ellos son los 21 elegidos por Héctor Cárdenas para disputar la Copa Mundial de la FIFA Sub 20 Argentina 2023. #TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/DbpjRrJNdA — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) May 10, 2023

Y es que el joven de 19 años tiene experiencia europea. Nació en Montería, Córdoba; pero desde muy temprana edad se fue a España con sus padres, y allí empezó a entrenar con la filial del Barcelona. Ha podido hacer buenas campañas con el equipo juvenil del club blaugrana, tanto, que fue convocado por Cárdenas para el Sudamericano sub-20; pero por algún motivo fue ignorado para el Mundial sub-20 y le tocó quedarse en el país ibérico a ver el campeonato por televisión.

Ahora bien, lo más extraño es que mientras en la selección Colombia le dijeron que no, desde los duros del Barcelona le dieron la oportunidad de entrenar con el primer equipo. Desde hace algunos meses, Xavi Hernández, técnico del club, ha invitado a jugadores juveniles a sus entrenamientos. Juan David Fuentes lo ha hecho en algunas ocasiones; pero la mas reciente fue este jueves 11 de mayo, día en el que estuvo practicando con jugadores como Jordi Alba, Pedri o Sergio Busquets.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juanda 🇨🇴 (@juandavidfg10)

No hay duda que a veces no se entiende como funciona el cerebro de los técnicos de la selección Colombia juvenil. Antes era Arturo Reyes el que dejaba escapar jugadores que tenían acción en el viejo continente porque no había nacido en el país; y ahora, es Héctor Cárdenas el que desperdicia el talento de un jugador que se codea con los mejores del mundo.