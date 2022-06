¿Colombia podría ir directo al mundial sin jugar repechaje? Las declaraciones de los abogados de la FCF

.Publicidad.

Todo un escándalo es el que se ha formado alrededor del tema del jugador ecuatoriano que nació en Colombia. Las ultimas pruebas dadas por la Federación chilena confirmaron la falsificación de documentos por parte del futbolista, y desde Ecuador también confesaron que Castillo sí nació en Tumaco, Nariño.

Debido a todo el proceso que se está llevando a cabo en la FIFA y que tendrá su decisión final este viernes 10 de junio, muchos han sido los rumores sobre lo que podría acarrear la eliminación de la tri de Catar 2022, y uno de los que más toma fuerza es la posible clasificación del seleccionado colombiano para no perder el cupo de la Conmebol.

Atención a lo que cuenta @AztecaDeportes 🚨 La FIFA habría determinado la ELIMINACIÓN de Ecuador 🇪🇨 del Mundial de #Qatar2022 por la falsificación de Byron Castillo. pic.twitter.com/NGqmf4RKGg — Pablo Giralt (@giraltpablo) June 8, 2022

Hasta ahora lo que se sabia era que, si finalmente se suspende al equipo ecuatoriano, los seleccionados subirían un puesto en la tabla de posiciones, dejando a Perú cuarto, clasificado de manera directa, y poniendo a Colombia en el quinto lugar para disputar el repechaje frente a Australia. Sin embargo, según los abogados de la FCF, los equipos no harían esto y la selección iría directamente al mundial reemplazando a Ecuador en la cuarta posición.

“Si Ecuador queda eliminada del Mundial, automáticamente la Selección Colombia clasificaría de forma directa, reemplazando el cuarto puesto” fueron las palabras de los juristas que encendieron las redes y pusieron a celebrar a mas de un hincha colombiano.

Entonces ¿Por qué Colombia reemplazaría el cuarto lugar y no Perú? Según algunas informaciones, esto se debería a que el repechaje frente a Australia, que esta programado para este lunes 13 de junio, no podría reprogramarse y la selección Colombia no tendría tiempo para preparar el partido, por lo que dejarían que lo disputase el conjunto Inca.

Sin embargo, desde la prensa colombiana desestiman dicha afirmación y aseguran que es poco probable que esto suceda, ya que seria un golpe durísimo al juego limpio y al merecimiento del seleccionado peruano, que estuvo por encima de Colombia finalizada al eliminatoria.

