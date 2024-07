Así debe llamar a un gato para que no lo ignore y siempre se acerque a sus aposentos

Los silbidos, decirles su nombre e incluso hacer sonidos no es la salida, hasta esto tiene su ciencia y aquí se lo explicamos para que lo haga de forma correcta

La personalidad de estos felinos está muy bien marcada y siempre ponen límites a sus cuidadores, lo que algunos relacionan con que se les llama pero no prestan atención. Los dueños llegan a pensar que sus ‘peludos’ los están ignorando pero de hecho no es así, simplemente usted no sabe cómo llamar a un gato, por eso le explicamos cuál es la forma correcta.

La forma correcta de hacerlo se reveló tras un estudio del Laboratorio de Etología Comparada y Cognición de la Universidad de Nanterre en París. En este emplearon tres tipos de interacciones, vocal, visual o bimodal (visual y vocal). Las pruebas se hicieron en cafés felinos con dos personas que interactuaron con los gatos de diferentes formas y registraron todo en videos que fueron analizados posteriormente.

Cuál es la forma correcta de llamar a un gato

Las conclusiones fueron que los gatos son mucho más receptivos a las miradas y señas humanas, un ejemplo, es mirarlos y extender la mano hacía ellos, indicandoles que vengan. Aunque existen otras señales que también funcionan como mover sus manos ligeramente, atraer su atención con la mirada o hacer movimientos de llamado, siempre sutiles y delicados, según se indica en El Espectador.

Finalmente, las palabras y las expresiones vocales en general no le funcionan tanto para llamar a un gato. Lo mejor siempre será con sutilidad hacer algunas miradas y movimientos. pruébelo y se dará cuenta.

