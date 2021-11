Secuestrar a sus propias hijas: el lado oscuro del poderoso rey de Dubai

Detrás de la opulencia de Mohamed bin Rashid Al Maktum, está la historia de dos de sus hijas que lo acusaron de ser un asesino y de las que no se volvió a saber nada

Rey es un concepto que se le queda corto a Mohamed bin Rashid Al Maktum. Porque además de ser el primer ministro y vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos, Al Marktum es emir de Dubai, el emirato más rico en una cadena de paraísos petroleros gobernados por un sistema federal de 7 monarquías independientes, pero familiarmente entrelazadas.

La corona como objeto no se usa en el islam y como concepto es algo que se lleva en la sangre de contadas familias en el medio oriente. Al Martktum heredó la corona en el 2006 tras la muerte de su hermano Sheikh, 6 años mayor que él, por un infarto durante un viaje de vacaciones a Gold Coast, Australia. Tenía 61 años.

Su poder viene más de la propiedad que del mismo gobierno, el cual gira en torno de él y su familia. Por herencia, Al Marktum es dueño del 99,67 % de Dubái Holding, un conglomerado dedicado a inversiones y al desarrollo de cientos de empresas diversificadas, entre ellas, Emirates Airline, DP World y Grupo Jumeirah. De la inmensa ciudad de Dubai, él es en gran parte dueño de su musculo financiero, inmobiliario y también de su estructura estatal. Está en todos lados.

Todas las billonarias megaobras que pusieron a Dubai en el top 5 de las ciudades más importantes tienen su sello, empezando por el aeropuerto más conectado del mundo, el Dubai Internet City, un centro de tecnología y zona franca para empresas de tecnología y comunicación digital, el centro de finanzas Dubai International Finance Centre, las Palm Islands, el Burj Al Arab y el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo.

Los USD 13 mil millones que registra el rey de Dubai como patrimonio en la revista Forbes y que lo posiciona como la personas número 13 más rica del mundo es solo un saludo a la bandera de Al Marktoum cuya fortuna es francamente incalculable. Sus más de 30 hijos y 6 esposas, todos tienen derecho a los más grandes lujos, pero hay que cumplir con un régimen familiar implacablemente restringido. Todos tienen que ser los mejores en lo que su padre decide. Las mejores universidades, los deportes más caros, sean lo que sean, tienen que enaltecer y satisfacer las expectativas de su padre, figura incuestionable en todos los escenarios de dicha sociedad.

La gran mayoría de sus hijos están más que bien colocados Muchos son ministros, otros embajadores, todos son reconocidos y todos viven vidas de abundantes lujos y opulencia. Pero hay más de una excepción.

Las hermanas Sheikha Latifa Mohammed al-Maktoum y Sheikha Shamsa al-Maktoum son un tema vedado en Dubai. Nadie sabe ni dónde ni en qué condiciones viven las dos princesas que decidieron rebelársele a su padre.

La última vez que la princesa Latifa fue vista en público en 2018, estaba en un yate en el océano indico tratando de llegar a costas indias en lo que fue un premeditado intento de escape que falló a último minuto. Iba con sus dos hijos y fueron detenidos por 3 lanchas y un helicóptero del comando real de la policía emiratí. El dueño del barco, un francés, y una activista de Finlandia que la ayudó a escapar fueron los testigos de lo que sería una abducción ordenada por el emir de Dubai a su propia hija. Un acontecimiento al que muchos sistemas judiciales internacionales le han puesto la lupa. De hecho, en marzo del 2020, una corte británica declaró culpable a Al Maktum de secuestro, pero esto no terminó influyendo en la realidad de Latifa, de quien no se sabe nada.

Anticipándose a una falla en su plan de escape, Latifa grabó un video de 39 minutos en el que cuenta el infierno que vivió la primera vez que intentó escapar en el 2002. También falló y el castigo de su padre fue encarcelarla por 3 años en una celda de confinamiento absoluto, ella teniendo solo 14 años de edad. En su testimonio, Latifa señala a su padre, el rey, de ser un dictador, un asesino y “el hombre más malo del mundo”. “Aquí no hay justicia” dice en el video que fue publicado días después por quienes iban con ella en el barco cuando fue interceptada por los agentes enviados por Al Maktoum.



La ultima foto que se conoce de Latifa fue publicada por el gobierno emiratí tras las presiones de varias campañas en favor de su libertad en los meses posteriores a su desaparición. En esta, la princesa está al lado de la expresidenta de Irlanda, Mary Robinson, quien fue la escogida por la familia real para ser el transmisor de un parte de tranquilidad a la humanidad preocupada por la princesa.

La historia de Latifa es la repetición de la historia de su hermana mayor Sheikha, quien intentó huir en el año 2000, durante un viaje familiar al Reino Unido. Se escondió por varios días en la casa de amigos en Londres hasta que interceptada por agentes secretos en alguna calle Cambridge. Según las investigaciones, a Sheikha la habrían sedado antes de montarla en un jet privado con destino a Dubai en un operativo encubierto del que quedaron pocos rastros. La policía británica pidió visitar Dubái para investigar, pero le negaron el permiso.

Sheikha no tuvo tanta suerte como su hermana menor, quien después de tres años de confinamiento, fue liberada y pudo volver a intentar escapar 12 años después. De Sheikha no se volvió a saber casi nada. No volvió a salir a la luz pública. Lo último que se supo de ella fueron las prácticas de tortura de las que era contantemente víctima, contado en palabras de su hermana en el video publicado.

La captura de Latifa reavivó en la opinión publica el caso de su hermana, que llevaba más de una década en silencio y también dio paso a nuevos escándalos que seguirían desenmascarando el talante autoritario del rey de Dubai. En abril de 2019, la princesa Haya de Jordán, la sexta esposa de Al Makthoum, la más joven de todas, también decidió escaparse y lo logró. Llegó al Reino Unido a pedir asilo con sus dos hijos pequeños y fue acogida por las autoridades británicas.

Es la exesposa del rey la que en este momento lidera las batallas legales que en Inglaterra han fallado en contra del hombre más poderoso de los Emiratos Árabes.

