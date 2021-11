En Canal Uno siguen demostrando que son los reyes del chisme

.Publicidad.

El icónico periodista de chismes, Carlos Giraldo, fue el elegido por Canal Uno para dirigir Sweet, el programa por excelencia de la televisión nacional que se emitió durante 15 años ininterrumpidos y por el que pasaron todo tipo de presentadores como Kimberly Reyes, Mary Mendez, María Clara Rodríguez y Carlos Vargas, entre otros.

El canal era tan exitosos que le ganaba a "El Lavadero", su gran rival liderado por La Negra Candela en RCN. Sin embargo, durante un breve tiempo que no el programa de chismes se acabó y el "trono" de los chismes pasó a Caracol con La Red, donde figuras como Giraldo, Vargas y Mary Mendez participan de él.

Sin embargo, Canal Uno demostró que no necesita de ninguno de ellos para resucitar y así fue como nació Lo Sé Todo en 2018 bajo el mando de Ariel Osorio. Él junto a Sara Uribe, Elianis Garrido y otros famosos que han pasado por el programa como Carlos Alero y Alerta, lograron volver a posicionar a Canal Uno como líder del chisme colombiano.

No importa la hora a la que se transmite porque varias veces ha cambiado de horarios. Ha sido transmitido tanto en las tardes como en diferentes franjas de la noche y aún así sigue teniendo las primicias más importantes de la farándula colombiano. RCN quiso sacar un Lavadero 2.0 con la "Negra" Candela y fue un fracaso tan grande que no duró ni dos meses al aire. No encuentran la fórmula de destronar a Lo Sé Todo y robarles toda la información que ellos sí tienen.

