Secretos develados, maquinarias debilitadas y un nuevo Zeitgeist

Los de Gallup y Cifras y Conceptos son los que saben medir la intención de voto. Pero detrás de las campañas políticas son los psicólogos los encargados de cambiarla. La Teoría de la Acción Planeada de Fishbein y Ajzen (1985) es la herramienta con la que los expertos en las decisiones de masa generaron una ecuación que hoy es aplicable a la toma de decisiones en salud, en consumo de bienes y servicios y hasta en la intención de voto.

Ya había explicado cómo funciona esta teoría, haciéndonos comprar una cantidad de productos innecesarios en una columna anterior.

Teniendo en cuenta esto, quiero formular la pregunta, ¿Qué es ser “políticamente correcto”?

Les contaré una historia que develará un secreto. Un político que sé que ha endeudado a un municipio por más de 10 años para llenar sus arcas (lo cual no puedo denunciar aún por no tener todas las pruebas), me enseñó cuando quería que me uniera a su campaña lo siguiente:

“Lo que hay que hacer para ganar campañas políticas (...) es simple: Hay que pagarle o tener de amigos a los de Cifras y Conceptos; o a cualquier otra empresa de sondeos y alinease con lo que la mayoría quiere escuchar. Una cosa es lo que los políticos queremos decir, otra lo que tenemos que decir y otra lo que tenemos que hacer. Conectar con la gente es sacrificar lo primero por lo segundo de acuerdo con sondeos y estadísticas. Luego, uno no tiene que ser muy inteligente: Busca el escenario apropiado para lanzar una declaración explosiva o lo crea… Pronuncia tres palabras que conecten con la gente, y ahí los tiene…Use todas sus herramientas digitales, paga por la difusión a cada uno de esos mercachifles del cuento que son los medios tradicionales, y prepárese para recibir vítores y madrazos; cuando tenga esa tensión, aprovéchela pues es su mejor momento; pague a una agencia de BTL y facture de paso para pagar esos favores con la pauta publicitaria recibida por tener la atención de todos, y si el ejercicio estuvo bien hecho, por descabellado que parezca lo que dijo, las cifras de los sondeos harán el resto".

El encantamiento invisible ha sido develado.

***

NADIE ESTÁ INMUNE CONTRA LA PROPAGANDA

Al leer las opiniones políticas, resultado de poner a prueba diferentes ideas en ese proceso me pude dar cuenta de que por más cifras que le pongamos, estudios universitarios, tesis doctorales, la política no es algo racional. Es emocional y es por demás cambiante.

Ni siquiera las mentes más brillantes que conozco escapan a pensar como la Propaganda quiere que piensen. La política es la que da sentido colectivo a la falta de un profundo sentido individual. Igual que los equipos de futbol, la religión y otras formas de fanatismo: estas son creencias a secas. Las razones son excusas para sentir y para creer.

En Las2Orillas no nos pagan aún esa suscripción a Cifras y Conceptos (tal vez solo la tenga la dirección); no nos llegan los resultados de sondeos o estadísticas semanales por correo; ni tenemos que tirar línea con el editor de la Revista de acuerdo con esas tendencias que marcan visitas en aras de facturar para el medio.

Nos dan libertad y algunos columnistas consiguen ser leídos por cultivar con éxito el arte, como dijera Machado, de “sentir hondo, pensar alto y hablar claro” y llegan intuitivamente a "conectar". Estos son políticos natos.

Y aunque muchas veces no conectemos con las grandes minorías o las mayorías que se vuelven tendencia nacional y pagan la pauta, sí que hemos logrado algunas cositas, haciendo honor al periodismo independiente (ver al final).

Por ello, gracias Elisa Pastrana (Editora de Opinión) y gracias, María Elvira Bonilla (directora de la Revista Las2Orillas).

***

PROYECTO POLÍTICO

Krishnamurti decía que: “No se puede lograr alcanzar buenos fines por malos medios”. La evolución de todo parte desde el interior hacia el exterior.

Y creyendo que tal vez algo hemos evolucionado como Locombia; sabiendo que también somos capaces de ser creadores de patrones culturales, de comportamiento, de conducta, de opinión: mi intención en esta nueva columna es lograr posicionar de manera eficaz un proyecto donde las campañas políticas dejen de ser de financiación privada.

Que los políticos cuenten solamente con un espacio web, televisivo y radial del Estado para debatir y presentar sus propuestas electorales. Pero idealmente, crear a futuro un sistema donde solo se vote por propuestas a desarorrollar y no por caudillos.

Cada propuesta lleva un cronograma de ejecución y un presupuesto estatal, y la gente ya no vota por partidos ni políticos sino por propuestas realizables. Que creo que son las Universidades en su conjunto quienes deberían trabajar en garantizar su desarrollo, su cumplimiento y su veeduría fiscal.

NO HAY CANDIDATOS CON POSIBILIDADES PARA 2026

No fue el ramplón de Fico, asociado -con razón o no- a la oficina de Envigado; no fue Rodolfo, condenado por corrupción en el escándalo de Vitalogyc. No fue el Profesor que no defendió de manera oportuna la educación de los estudiantes; ni el megalómano Roble -ausente en todo este escándalo de las EPS-, ni lo serán jamás. No volverá a ser Uribe, tras el boomerang que le lanzó a Cepeda; la muy oportunista Ingrid Betancourt; ni el doctor Coscorrón, ganador del Serrucho de Oro con su “Cambio Radical”; el dueño de Olímpica, quien no pudo comprar suficientes votos en todo Colombia. Y ni qué decir de Barguil.

César Gaviria, el único hombre más inteligente que Petro en la plaza pública, preferirá seguir teniendo juego político en ministerios tras haber apoyado a Duque y luego a Petro, con lo cual sepultó el ideario del Partido Liberal, pero mantuvo su poder personal.

ZEITGEIST

Zeitgeist creo que era una expresión de Hegel para referirse al “espíritu del momento”.

Los ciudadanos de Locombia nunca habíamos tenido una oportunidad igual a esta, de participar del juego contra unas maquinarias debilitadas y desenmascaradas para enderezar las cosas.

Quienes quieran repensar el país y ayudar a crear un documental con un grupo de intelectuales, empresarios y otros ciudadanos empáticos de cara a 2026, tendremos una reunión por Zoom el próximo miércoles a las 10 a.m. a la que podrán concurrir libremente en aras de que pongamos un troyano en el sistema jugando con sus mismas reglas y sin ejercer la violencia:

https://teams.live.com/meet/9366248494166?p=Z5ny0vQi0exI061k

NUESTROS PEQUEÑOS LOGROS DESDE ESTA REVISTA

1. Coadyuvamos desde estas letras a la destitución de un alcalde por corrupción en el Huila, evitando que se perdieran miles de millones en recursos públicos, aunque no conseguimos que se judicializara nuevamente al Turco Hilsaca ni que se le quitara el negocio del alumbrado público.

2. Salvamos con la Conferencia Episcopal, el Ministerio de Cultura y el padre José Arley Bermeo, un monumento nacional, que es el templo de San Antonio de Padua en Gigante, Huila y rescatamos la obra del poeta giganteño Armando Cerón Castillo.

3. Divulgamos la obra desconocida del poeta papelípola, malditista y místico, Ángel Sierra Basto:

4. Fuimos los primeros en plantear los trastornos de personalidad y de conducta que comprometen violencias, como determinantes en el conflicto armado y en los problemas de corrupción.

5. Demostramos que Colombia sigue sin un programa nacional de lúdica y didáctica, factor protector ante la deserción escolar que debería estar muy organizado en todas las instituciones educativas del país.

6. Recientemente, logramos que se considerara darle una reorientación a la Reforma a la Salud del Gobierno Petro, que quería entregarle el presupuesto de 27 EPS a 1101 secretarios de salud de 1101 municipios y 12 distritos, con los mismos escasos controles.

7. Defendimos al profesor William Mina Aragón, que gracias a nuestra pasada columna tuvo el valor para demandar a dos de sus estudiantes, y como lo supusimos, ninguno tenía pruebas contra él. Nadie se presentó por cobardía en estrado judicial en su contra.

¡Gracias Las2Orillas!

