Pitalito, Huila: el pueblo bestial que mató a su poeta

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

-Publicidad.-

SE LLAMA MUERTE

(fragmento)

Publicidad.

Quiero que un enorme silencio a mi lado repose

Que ni liturgias ni coros aparezcan allí

Que los cantos mortuorios no interrumpan la calma

Que tampoco se sientan las florales fragancias.

Que ninguno me llame

que ninguno se afane

Que ninguna vestidura

a mi cuerpo se adorne

Que no existan los llantos, que ninguno solloce

Que el lamento no exista y el singulto se acalle

Que ninguna corona aparezca en la estancia

Que no existan los cirios con su llama al destello

Que ningún sacramento mi cadáver profane

Que los rezos mortuorios mis despojos no ofendan.

Que me dejen solo con mi muerte

Que me dejen volver a la tierra

Que me dejen partir del porche del fin sin amigos,

sin indulgencias

ni rezos ni cirios

ni coros, ni llanto, ni amor.

-Ángel Sierra Basto

Armando Villegas dijo que los artistas son como antenas que sintonizan ondas de pensamiento universal.

A finales de la década del 50 y comienzos de los 60 encontramos varios fenómenos contraculturales a lo largo y ancho del mundo, caracterizados por una apuesta bohemia, rebelde y audaz.

Su plasticidad artística, creando poemas ricos en neologismos (palabras inventadas) que según William Burroughs “servirían para desestructurar el pensamiento de raíz”, requisito para cualquier clase de revolución que sea vibrante y genuina, o como diría Víctor Paz Otero, “una revolución verdadera capaz de curar la vida”.

Su cosmovisión a veces agnóstica, y en otras, hegeliana y platónica, detrás de nuevos horizontes espirituales tales como el budismo, el hinduismo, el sijismo y el chamanismo.

Su mente inquieta, en la exploración del inconsciente con estimulantes psicotrópicos (plantas y bebidas alucinógenas); el análisis de los sueños y un culto a los excesos -el escapismo ante una realidad deshumanizada y pacata, por no decir mediocre-, fueron su sello distintivo.

En ese marco de ideas surgió en EE.UU. en 1958 «La Generación Beat» con Burroughs, Ginsberg y Kerouac. En India, «La Generación Hambrienta». En España, ya se asomaban las voces de algunos vates pertenecientes a la mal llamada «Generación del 68» o de los Nueve Novísimos Españoles; y más cercano a nosotros, en el Caribe latinoamericano, «La Generación de Nicaragua del 60».

En Colombia surgieron «Los Nadaístas» (en Antioquia) y «Los Papelípolas» (poetas y dramaturgos que no llegarían a ser parte del Boom Latinoamericano en el Huila, con presencia intermitente en Bogotá).

Los Papelípolas -en palabras de Darío Silva-, porque tenían Papel para escribir sus versos y Pola “para mitigar el sopor espiritual de la provincia”, luchaban contra la sombra del egregio autor de “La Vorágine” y “Tierra de Promisión”, José Eustasio Rivera, del que decían les impedía ser poetas “porque ya tenían a Rivera”; pero no se daban cuenta de que el provincialismo exacerbado en un país centralista, adoctrinado y fascista, desprovisto de sensibilidad literaria, tan incapaz de pensar de forma libérrima, era su único y verdadero enemigo.

Su mejor momento solo llegó cuando dejaron el Huila, como en el caso del dramaturgo Gustavo Andrade Rivera, premiado por sus obras de Teatro en México, España, Costa Rica y Francia; e incluso, al terminar por darle la espalda a la poesía, para convertirse en pastores o políticos: caso del arzobispo Darío Silva Silva en Casa Sobre la Roca; Ángel Sierra Basto en la Secretaría de la Presidencia del Senado (oficialismo Liberal); Luis Ernesto Luna en el MRL (Movimiento Revolucionario Liberal); Julián Polanía Pérez que salió del café Automático para ser Diputado a la Asamblea del Huila por el Partido Conservador y Armando Cerón Castillo, como alcalde del Pital, Huila (mismo partido que el anterior). Rubén Morales se ahogaría totalmente en ese marasmo de mediocridad y cuotas burocráticas en esa misma provincia a la cual Rivera nunca quiso volver y jamás regresó…

CENTENARIO DEL NATALICIO DEL POETA ÁNGEL SIERRA BASTO

Ángel Sierra Basto fue el nom de plume de Víctor Manuel Cortés Vargas, quien vio la primera luz en Pitalito, Huila, el 16 de abril de 1923. En la ciudad hay un colegio con el nombre de su padre, pero no conserva una placa del poeta, como tampoco la tiene Neiva; no hubo una reimpresión de sus obras y dejó su último aliento en esta última ciudad que lo acabó de sepultar literariamente, el 21 de octubre de 1992.

Víctor fue poeta, político, periodista, hombre de leyes, y motor de la educación; en la edición de Facetas Nº 140 de 6 de mayo de 2007 (Fundación para los Oficios y las Artes Tierra de Promisión), se habla sobre su participación en la Operación Huila, como redactor de casi todas sus formas legales, de la que se desprende la Corporación José Eustasio Rivera, gestora de los primeros colegios públicos nocturnos del Departamento, antecedentes del proyecto de la ITUSCO, más tarde convertida como la conocemos hoy, en la Universidad Surcolombiana; y de la Fundación Jorge Eliécer Gaitán, de la que se originan la emisora Radio Surcolombiana; y el Club Cívico de Neiva, un establecimiento pensado para la recreación de los estratos más desfavorecidos. Su labor desinteresada, muchas veces instrumentalizada por hombres poderosos, pero menos capaces, pesa más que lo logrado en décadas en el Huila por numerosos políticos de oficio que tampoco pudieron entregar algo que pesara en el espíritu y la memoria de una comunidad.

SUS OBRAS

«Dimensiones» (1963) y “Xenias & Apophoretas de Menein Laos” -que traduce “mensajes del alma por quien más ama a su pueblo”- (1994, póstumo); redactor del semanario liberal «El Debate» (en manos de Guillermo Plazas Alcid, exministro de Justicia). Su tumba modesta se encuentra en el Cementerio Jardines El Paraíso de Neiva.

DESPEDIDA

Para Armando Cerón Castillo

Me voy pero te dejo las colinas

en éste punto azul del Universo

te dejo la cascada y la neblina

la santidad del agua y el disperso

diapasón de los trinos y los versos.

Te dejo los aromas de los huertos

y la llamada de los azahares

anclas abandonadas en los puertos

y graznido de garza en los manglares.

La nostalgia del ser y de la nada,

la angustia de existir -ser sin saber-

y la duda metódica anulada

al ulular el ser y el renacer

sobre una religión anquilosada.

-Ángel Sierra Basto

Aquí, el único homenaje que verá su memoria: su obra póstuma digitalizada y puesta a disposición pública por la Biblioteca Nacional de Colombia, enriquecida para el conocimiento de los lectores y su archivo, ahora preservado y divulgado por el Archivo General de la Nación (hoy se traslada a Bogotá). Como siempre, la capital hace por sus hombres de valor lo que nunca hizo su propia tierra.

OBRA COMPLETA ÁNGEL SIERRA BASTO. CENTENARIO. CLICK PARA DESCARGA GRATUITA.

Invitaciones culturales:

Popayán - 18 de abril de 2023.

Archivos Históricos y Fuentes para la Historia – Ana María Mejía de Whiteside:

Ana María Mejía es una investigadora quindiana radicada en Texas, EE.UU., quien ha invertido un notable recurso durante muchos años, en la noble tarea de rescatar archivos históricos y transcribirlos, para una mejor comprensión de la configuración de las élites del poder en Colombia desde la fundación del Nuevo Reino de Granada, especialmente de lo que comprende el Viejo Caldas y Antioquia. Aquí pueden consultarlos de manera gratuita:

https://anamariamejiaalzate.com/

[email protected]