Sea malo que aquí lo subsidiamos: el mensaje del gobierno de Petro

Por: OCTAVIO TORO CHICA |

enero 05, 2023

"¡Sea malo que aquí lo subsidiamos!" dirá un letrero que dentro de poco veremos instalado en todas las oficinas gubernamentales del país.

Estoy casi seguro de que el nuevo e inútil Ministerio de la Igualdad, no solo por sus concepciones y acciones, seguirá profundizando el halo discriminatorio y casi criminal de este gobierno. Pues abiertamente desconocen que todos los seres humanos somos diferentes, siendo esta la gran riqueza de la humanidad, pues para ellos, los que tanto alardean del humanismo total, todos somos iguales; no hay razas, no hay etnias, no hay bondad ni maldad, no existe lo bello ni lo feo, y en fin todos somos lo mismo. Así dentro de ese fatuo discurso atropellan y maltratan a quien se les ocurra, en defensa de que el mundo es solo como ellos lo quieren pintar y no existen otros matices.

Con gran alharaca, y desde mucho antes de su posesión, se han venido proponiendo, promoviendo y entregando diferentes tipos de subsidios del gobierno petrista. Estos solo buscan ahondar la dependencia de los más vulnerables a su gobierno, ampliar los cordones de miseria existentes en el país y aumentar el número de miserables. A esos, dentro de poco tiempo, los veremos arrastrándose a los pies del mandatario de turno e implorando clemencia a quien funge como su salvador, olvidándose de paso de todas las triquiñuelas, estupideces y majaderías utilizadas.

Haciendo gala del más aberrante de los cinismos, el hoy mandatario logró convencer a un buen número de idiotas útiles que hoy le sirven de apoyo y sostén ideológico. Seguramente él, desde sus maquiavélicas posturas, se burlará socarronamente de las ignorancias atrapadas por una ignorancia mayor que manipula a su antojo el poder que le ha sido entregado a través de una democracia corrupta, enclenque e incapaz.

Ya existe en el ambiente la insensata emoción de que ante cualquier aparición pública del mandatario de marras, aparecerán en ella anuncios de nuevos subsidios y ayudas gubernamentales para lo que se nos ocurra a los colombianos. No existe peor manera de subyugar y esclavizar a las personas que hacerlas dependientes de algo o de alguien y el camino se va construyendo con un trabajo de verdadera filigrana.

Y claro, el anunciado subsidio para los gestores de paz, provenientes de los más oscuros antros del crimen de la primera línea, se constituye en la peor afrenta que han recibido los pobres de este país, pues ellos nunca han demostrado su cansancio, como lo dijera el ministro de Justicia. No obstante, sí lo hicieron los de la primera línea y esos subsidios subsanarán un poco el mal que les ha hecho la sociedad y el cansancio que han sentido, seguramente, después de vandalizar las ciudades, asesinar policías, saquear los comercios y atropellar los derechos de los demás. ¡Vaya cansancio!

Aberrante y asqueroso es lo que en contraposición se hace en contra de nuestras gloriosas fuerzas armadas y de policía, a quienes, en lugar de reconocerles lo que hacen a diario por la seguridad de nuestra nación, se les merma de manera abrupta el subsidio que se les entregaba por parte del gobierno nacional para su vivienda. Es que ellos por su honor de dios y patria no han sido reconocidos por el ministro de Justicia como “cansados”; no, ellos no ameritan de parte de este miserable gobierno una mirada respetuosa y empática, pues al fin y al cabo han estado y estarán en contra de sus ideologías trasnochadas de izquierda y dictatoriales.

Aunque en medio de su desfachatez, cinismo e ignorancia, pero haciendo uso de su perverso ajedrez malintencionado, es una excelente forma de recaudar lo que se requiere para los subsidios de los malos. Porque, guste o no guste, los malos existen y lo de su pomposa y rimbombante igualdad, por ahí, no es.