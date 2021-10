Se sacaron los trapitos al sol: la desahogada de los participantes de MasterChef

A capítulos de la final, los seis famosos se dijeron unas cuantas cosas en la cara y hasta nombraron a sus mejores contrincantes con quienes ya no esconden nada

Cada vez falta menos para la recta final de MasterChef Celebrity, donde los seis concursantes ya no esconden nada con los televidentes ni entre ellos mismos. En el capítulo más reciente del programa, fueron varios los trapitos al sol que las celebridades dijeron ante las cámaras de RCN.

Y con ustedes los mejor s momentos #MasterChefColombia la envidia es mejor despertarla que sentirla, bien por Liss

¿Con quién quieres llegar a la final? Fue la pregunta de Claudia Bahamón y que dejó mal parado a más de uno. “Con las tres mujeres, que se peleen entre ellos el cuarto lugar, por feminismo. Las tres llevamos acá desde el primer día, chévere que entre tres mujeres se dispute esta vaina” aseguró Carla sin dudarlo, pero no fue muy bien recibido por Liss: “Chévere que hablen sobre el feminismo, a estas alturas bacano” con tono sarcástico.

#MasterChefCelebrity | Liss toma con humor la actitud de Carla, quien estaría insegura

Por su parte, sin dudarlo mucho y con firmeza, Liss no nombró a ninguna de las dos mujeres restantes para llegar a la final “con Frank y Gregorio, el otro cupo que se lo peleen entre los tres” respuesta que a Carla solo le dio más motivos para hablar “a Liss le incomoda Carla como es, en todo el sentido de la expresión, a mí me divierte ver que le aguo un poco la fiesta” confesó la actriz.

#MasterChefCelebrity | Claudia le ayudó a Frank a cerrar una olla y de paso le preguntó si se reconcilió con Diego

“Yo no estoy en la final de nadie, ni siquiera Frank, mi protegido, mi pupilo desde el principio me quiere con él” dijo entre risas Diego Camargo quien se demostró desilusionado con Frank Martínez por no haberlo tenido en cuenta después de haberlo ayudado en tantos retos.

#MasterChefCelebrity | No solo los participantes están necios, sino que los chefs también

