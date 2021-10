¿Cuándo vamos a reconocer a Ospina como el mejor arquero colombiano de la historia?

.Publicidad.

Los nostálgicos de la tricolor seguramente creerán que el mejor arquero colombiano de la historia es Higuita. René no solo fue un ídolo dentro del país sino que su particular estilo de juego cambió las reglas del fútbol. Por él implementaron la regla de la devolución y fue uno de los líderes de la generación de los 90, siendo una de las grandes leyendas del fútbol colombiano.

Incluso hay quienes catalogan como el mejor portero a Córdoba por el título de la Copa América 2011 y por ser el relevo de Higuita, pero es momento de reconocer que David Ospina ya superó por mucho a ellos dos y es el mejor portero de la historia.

No importa que David no sea la figura que fue René ni que no haya cambiado para siempre la posición de arquero. Tampoco importa que no haya ganado ningún título con la selección, David ha estado vigente tantos años y ha sido tan determinante para Colombia que es imposible dudar de sus capacidades.

En Inglaterra no triunfó del todo por su estatura, pero sus cortos (para un arquero) 1.83m son suficientes para hacerse gigante cada vez que se pone la camiseta tricolor. Partidos como el de ayer con Brasil ratifican que, de no ser por él, otra hubiera sido la situación en muchos encuentros anteriores.

Solo 🇦🇷 Emiliano Martínez [1.09] tuvo más goles evitados que 🇨🇴 David Ospina [0.97] en la última jornada de eliminatorias sudamericanas. Primera vez en estas eliminatorias que Brasil no anotó y estadísticamente evitó al menos un gol. FUNDAMENTAL. 🧤pic.twitter.com/jCXcMB1aKb — Colombia Analytics (@colanalytics_) October 11, 2021

No solo se adueñó del arco colombiano siendo muy joven (21 años), sino que ya son 14 años siendo recurrente con la Selección. Todos esos años no solo lo convirtieron en el mejor arquero colombiano de la historia, sino que también es el que más partidos ha jugado con Colombia superando al Pibe Valderama. 117 y contando para el mejor portero que ha podido nacer en este país.