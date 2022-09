Se sabe la verdad. Esto es lo que está haciendo Yéferson Cossio en Japón

.Publicidad.

Hace ya unas semanas que el influencer Yeferson Cossio dejó el país para radicarse en Japón, cultura que está entre sus más grandes gustos. El influencer, fan de ánime, siempre quiso vivir en el continente asiático y este año fue el momento perfecto para lograrlo.

El influencer ahora sube contenido a sus redes sociales de su permanencia en Japón, la cual disfruta en cada instante. Por estos días avisó que volverá a Colombia, pero dejó en claro que su estadía en el país será por un tiempo muy corto y que solo viene a dejar listos algunos pendientes y a llevarse a sus perros.

-Publicidad.-

Pero lo que realmente se preguntan sus seguidores es qué está haciendo Yéferson Cossio en Japón, a qué se dedica. A través de un video en vivo contó que está muy feliz, ya que puede vivir y moverse con tranquilidad, cosa que no podía hacer en Colombia debido a su popularidad.

Tambien dijo que no está desocupado y que desde allá trabaja bastante: "Además, reveló que no está de vacaciones y que realmente vive ocupado. “Aquí tengo que madrugar, trabajar con mis empresas, porque no es solo redes sociales, yo tengo muchas cosas, para luego ponerme al día, para luego hacer mis dos horas de ejercicio, comer, estudiar japonés y tratar de tener vida social, y encima dormir dos, tres, máximo cuatro horas por día”, dijo en el video.

Publicidad.