Se retiró pero siguió facturando: los negocios que le dejaron US$10 millones a J Balvin mientras descansó

A comienzos de 2022, Bizarrap lanzó la recordada tiraera de J Balvin contra Residente. Una canción de provocación que podría no haber llegado en el momento más saludable del artista. A partir de entonces, el paisa, quien ya había hecho comentarios en entrevistas contando que sufría de depresión, se sinceró más hablando del tema. Incluso invirtió en una aplicación para la salud mental de las personas.

Tal vez motivado por los constantes ataques de Residente, o simplemente entendiendo que necesitaba un descanso, J Balvin anunció su “retiro” de las redes sociales y de la música.

Al principio se dedicó enteramente a los momentos familiares y a disfrutar los primeros meses de su hijo Río, quien nació el 27 de junio en ese mismo año. Pero luego dio algunos conciertos, siendo uno de los más importantes su presentación en el BBK Live, en Bilbao España. Donde J Balvin, quien fue el primer artista de reggaetón en presentarse, cantó para más de 120.000 personas.

Pero durante su año de descanso J Balvin siguió facturando, tanto que de los 30 millones de dólares que tiene ahora como patrimonio, los últimos 10 los hizo en sólo ese periodo de tiempo.

Estos fueron los negocios que ayudaron a potenciar la fortuna de J Balvin.

Los conciertos de su retiro parcial

Aunque el anunció su retiro, estuvo ausente de las redes y dejo de lanzar nueva música con muy pocas excepciones, como la banda sonora de la última película de Rápido y Furioso, llamada “Toretto”, sí dio varios shows en diferentes partes del mundo.

De acuerdo a recientes estimaciones, podría concluirse que cada show de J Balvin podría estarse negociando por encima del medio millón de dólares, que incluso su presentación en España podría haberse cuadrado por un millón de dólares en total.

Si bien no todo el dinero de esas presentaciones le corresponde a él, y debe ser repartido con mánagers, su dj, sonidistas y equipo de trabajo en general, también es cierto que de todo eso le debe quedar una buena tajada.

Su empresa que financia emprendimientos emergentes

El año pasado J Balvin invirtió en la start up brasileña Brandlovrs, que consiguió una financiación de dos millones de dólares para comenzar. La ronda de inversión donde la empresa consiguió ese dinero, estuvo respaldada por un fondo de inversión llamado The Ventures City, que está liderado por un empresario que fue el responsable de lanzar Facebook y Pinterest en América Latina.

BrandLovrs es una App que permite que los influencers puedan conectarse con marcas que quieran contratarlos para promocionar sus productos a través de estrategias. Funciona con una billetera digital que pueden administrar fácilmente.

Will I Am, cantante de The Black Eyed Peas, también es inversor de este proyecto.

Buena Vibra, su compañía de experiencias y marketing de entretenimiento

J Balvin es dueño de una empresa que ha sido calificada entre las 100 más innovadoras del mundo, por la iniciativa Innovation of the World, que también reconoció que la compañía esté enfocada en buscar conexiones emocionales y culturales en el mundo de la música y el entretenimiento.

Esta empresa está principalmente enfocada de Puerto Rico, Estados Unidos y países aledaños y por medio de ella ha logrado trabajar con referentes como Bad Bunny, Lunay, Myke Towers u Ozuna.

Otros negocios de J Balvin

En su año sabático el artista también firmó un millonario contrato con la empresa Verizon, para que fuera emitido durante la final del Super Bowl 2024; lanzó su aplicación para salud mental llamada Oye y lanzó su nueva línea de zapatillas: Las Air Jordan 3 J Balvin.