¿Se puede desactivar la Meta AI de WhatsApp? Esta sería la forma

Aunque es una herramienta que pretende ser muy útil, para algunos no ha sido una sorpresa muy grata y desean no tenerla

El pequeño círculo azul que ha aparecido en WhatsApp e Instagram es más que una simple notificación. Se trata de un chatbot impulsado por inteligencia artificial diseñado para ayudarle en tu día a día. Puede usarlo ingresando la pregunta que se desee, incluso la herramienta le provee algunas recomendaciones para iniciar. No obstante, para muchos no ha sido grato, aquí le explicamos si puede desactivar la Meta AI o no.

Si quiere descubrir cómo funciona debe abrir la app de WhatsApp y buscar un círculo azul que está justo encima del botón para crear un nuevo chat. Al tocarlo, se abrirá una ventana donde deberá permitir que se inicie una nueva conversación. Una vez siga estos pasos ya puedes hablar con Meta AI.

¿Se puede desactivar la Meta AI de WhatsApp?

Para pesar de muchos esta Meta AI no puede desinstalarse porque ahora es una función de la aplicación como tal. Sin embargo, existe una forma de reducir sus funciones para que tenga una mínima interacción con ella. Dejando de recibir mensajes de bienvenida del chatbot.

Primero abra la conversación con Meta AI en WhatsApp, luego toque el nombre del chat en la parte superior de la pantalla para acceder a la configuración del chat, finalmente busque y desactiva la opción “Mostrar mensaje de bienvenida” en la configuración. Así evitará que el mensaje de bienvenida del chatbot aparezca cada vez que abra la aplicación.

