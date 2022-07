¿Se merece Colombia un presidente como Gustavo Petro?

Si bien Petro no marcó con suficiente claridad su distanciamiento con el chavismo, Petro no se identifica con "la izquierda" latinoamericana

Por: Hugo Machín Fajardo |

julio 01, 2022

Colombia dio un paso más en esa vocación de cambio evidenciado desde 2016 cuando se hizo el referendo por la paz —que perdió el presidente Juan M. Santos—, en las elecciones de 2018, así como las elecciones legislativas de marzo 2022, donde el resultado electoral produjo un congreso equilibrado.

Ganó Gustavo Petro (62) con un 50, 44 % de los votos, equivalente a 11.281.013, sobre Rodolfo Hernández (77), con un 47, 31% que son 10.580.412 votos.

La diferencia de más de 700 mil votos permitió que, ya en el pre conteo, Petro fuera reconocido como presidente electo por el actual presidente Iván Duque, así como por RH y todo el espectro político.

La campaña fue tan baja, agresiva e insultante, que sorprendió tener los resultados electorales en una hora. La Registraduría cumplió absolutamente.

En números absolutos, Petro batió un récord en cantidad de votos. Se quedaron en casa supuestos votantes de RH.

Hernández, con el apoyo del establecimiento, más el del expresidente Álvaro Uribe, creció de casi 6 millones a 10,580, que de todas formas no sumaron la totalidad de los 5 millones (430 mil menos) obtenidos por Federico Gutiérrez, el candidato apoyado en primera vuelta por el expresidente Uribe, que no logró pasar al balotaje.

Pero, igualmente hubiera ganado Petro al sumar 2,753 votos a los 8,527 obtenidos en primera vuelta.

Petro ganó en la periferia del país y en cuatro importantes ciudades (Bogotá, Cali, Cartagena y Barranquilla) y RH lo hizo en el centro del país, en Medellín y Bucaramanga.

Votó un 4% más que en la primera vuelta y la abstención fue de 42%, cuando en la primera vuelta fue de 45,09%. Votó el 58% de los 39 millones habilitados para votar, o sea 22 millones.

Pero en esa votación miles de votos no fueron a favor de Petro, sino «en contra de Rodolfo Hernández»; y en el otro bloque ciudadano, miles de votos no fueron a favor de RH sino «en contra de Petro».

Previo al domingo 19, las encuestan evidenciaban que un 40% de ciudadanos no se sentía representado por ninguno de los dos.

Los candidatos. Colombia no se merecía un presidente que desprecia la función legislativa. Décadas atrás fue electo concejal en Bucaramanga, pero no asumió funciones como tal, al punto de ser sancionado por omisión en el cargo.

No merecía un presidente admirador de Hitler que ha dicho que "me paso la ley por el c*lo" —a Bogotá se la conoció como la Atenas de Latinoamérica— que siendo alcalde golpeó en público a un concejal, amenazándole con pegarle "su tiro"; que ha tenido varias expresiones irrespetuosas y machistas hacia las mujeres y que, tenía abierto un proceso judicial por presunta actuación indebida en una concesión pública.

¿Se merece Colombia un presidente como Gustavo Petro?

Si bien Petro no marcó con suficiente claridad su distanciamiento con el chavismo, con lo que generó legitimo temor en 10 millones de votantes que no lo eligieron, Petro no se identifica con "la izquierda" latinoamericana representada por Nicolás Maduro, Díaz-Cancel y Daniel Ortega, que es con quienes se identifica a la izquierda en esta región de América Latina.

Hubo y hay gobiernos de izquierda en América Latina que se han mantenido dentro del marco institucional y, llegado el momento, de traspasar el poder lo han hecho (Brasil, Chile, Uruguay) más allá de lo que pueda opinarse sobre esas gestiones.

Incluso el kirchnerismo, que ahora gobierna en cuerpo ajeno, cuando triunfó Mauricio Macri en 2015, a regañadientes y sin mirarlo a los ojos, la entonces presidenta le pasó el mando.

Petro tampoco es un presidente débil legislativamente. No es Pedro Castillo el presidente actual de Perú que no tiene respaldo legislativo (22 congresistas en 130); ni es el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, que cuenta con una bancada de 19 legisladores en142.

Petro tiene 20 senadores en 108, y buena representación en 161 diputados. En total cuenta con un 35% del Congreso.

El discurso del triunfo del Pacto Histórico, tanto de Petro como de la vicepresidenta electa, Francia Márquez, —la sorpresa electoral de la primera vuelta— fue conciliatorio, de reconocimiento de que hay dos mitades en Colombia, de proponer un acuerdo nacional, de mejorar el capitalismo colombiano para superar "el feudalismo y la esclavitud" según él existentes en regiones del país:

"Vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia. No porque lo adoremos, sino porque tenemos que superar el feudalismo en Colombia, la nueva esclavitud, superar mentalidades atávicas, ligada al mundo de siervos, de esclavos".

"El cambio consiste en dejar el odio, los sectarismos, atrás. Las elecciones mostraron dos Colombias cercanas en términos de votos, nosotros queremos que Colombia, los cincuenta millones de colombianos dentro de su enorme diversidad, sea una Colombia".

Estas expresiones son parecidas a las pronunciadas en 2018 pro el actual presidente Iván Duque cuando triunfó precisamente sobre Petro en segunda vuelta.

Solicitó al Fiscal General de la Nación la liberación «de los jóvenes» procesados a raíz de los desmanes ocurridos con ocasión de protestas públicas.

La obvia respuesta del fiscal Francisco Barboza fue recordarle a Petro que existe la separación de poderes del Estado y que se dirija al Congreso y, si es pertinente, se modifique la ley que penaliza delitos.

Los que votaron por RH "son bienvenidos en este gobierno. No vamos, a partir de este gobierno, a utilizar el poder en función de destruir la oponente. (…) los perdonamos, que la oposición que tendremos, bajos los liderazgos que quieran, sea el de Uribe, Federico, Rodolfo, el de todos juntos, será siempre bienvenida en el Palacio de Nariño, para dialogar sobre los problemas de Colombia".

El mensaje enviado por la vicepresidenta electa Francia Márquez —primera afrocolombiana en acceder a esa responsabilidad en la historia del país— fue un llamado a unir desde el expresidente Uribe a los grupos armados ilegales para impulsar un país diferente.

Llamó a la reconciliación ya trabajar todos juntos por un país más justo, digno y en paz. Agradeció "a Dios y la Virgen María, a los ancestros y ancestras".

Agradeció "a los líderes sociales asesinados, jóvenes asesinados, mujeres violentadas y desaparecidas".

Internacional. "Colombia potencia mundial de la vida", quiere ser la meta de Petro. El tema del cambio climático fue lo elegido por Petro para buscar "otra manera de entendemos" con EEUU "sin exclusiones de países".

Propuso a todos los gobiernos de América sentarse a dialogar "para acelerar los pasos hacia una economía descarbonizada".

Convocó a los progresismos de América Latina a una integración más efectiva. Dijo que es insostenible seguir pensando en una economía basada en el petróleo y el gas y que debían optar por una economía productiva y no extractivista.

El 10 de junio la calificadora Fitch Ratings había adelantado que gane quien gane tendrá que llegar a consensos.

"El amplio marco de políticas de Colombia permanecerá intacto y que los controles y equilibrios institucionales, incluido un canco central independiente y un sistema judicial autónomo, probablemente evitaran la radicalización de las políticas".

Para Fitch, las áreas clave de posibles reformas son la política fiscal, la del sector petrolero y el gas, la reforma de las pensiones, la seguridad, la salud, la vivienda y la educación, muchas de las cuales—dice— podrían implicar presiones fiscales.