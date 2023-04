En un video de TikTok el ex alumno se mostró arrepentido, pero dejó claro que no está de acuerdo con la decisión

Andrés Jimenez, un estudiante de la Universidad de Medellín, era famoso en la plataforma de TikTok por hacer parodias de la vida universitaria dentro de la institución. A pesar de estar en los primeros semestres, hacía videos muy graciosos de situaciones ficticias que podrían ocurrirle a cualquiera.

Sin embargo, la universidad llegó a dichos videos; en primera instancia los directivos citaron a Jimenez para hablar de sus publicaciones en TikTok, aunque lo felicitaron por su ‘creatividad’, también le recordaron que no sobrepasara los lineamientos legales.

El verdadero problema inició cuando el estudiante subió un video parodiando ciertas partes de la reunión, en ese momento la universidad se sintió atacada: “La U se sintió atacada, qué profesores y estudiantes se sintieron atacados, que yo me burlaba de todos, que hacía lo que me diera la gana. Ya hasta me revisaban lo que yo publicaba en todo y cualquier cosa que yo me expresaba en mis redes me ponían problema” comentó Jimenez en sus redes sociales.

Después de varios llamados de atención, la universidad decidió sancionar al alumno de varias maneras, entre ellas: “Amonestación privada, cancelación de la matrícula correspondiente al semestre 2023-1, separación temporal de la Universidad por el semestre correspondiente a 2023-2 y matrícula condicional para el semestre 2024-1 y siguientes hasta culminar la carrera” contó el joven, donde explícitamente le cancelaron su matrícula y quedaba por fuera de la institución este año.

#medellin #storytime #freeandy #universidad ♬ sonido original - Andy LIVES @andresjimenez.2 Ey ey ey pequeña no digas eso • mi objetivo es entretener y quiero que eso quede siempre claro, nunca en mi vida me “burlaria” de alguien, somos personas y tenemos sentimientos. •Mi derecho hoy es no quedarme callado, nadie me puede decir como debo manejar mi vida por eso es que respeto la de los demás. •Gracias a los que están ahi ❤️ por el momento no puedo estudiar y no se que vaya a ser de mi vida pero espero nunca se vayan, los amo #andylovers

El se defiende diciendo que solo es un ‘primiparo’ y que son unos simples videos de TikTok, por lo que la sanción, está muy por encima del castigo que él creía merecer.

