¿Más caro de lo que se pensaba? Los precios de Crepes & Waffles en el exterior

Crepes and Waffles una de las franquicias más estables en Colombia, fundada hace más de 20 años por Beatríz Fernandez y Eduardo Macías. Es uno de los restaurantes más queridos por los colombianos gracias a sus precios accesibles y comida gourmet que ha conquistado todos los paladares.

No obstante, Crepes & Waffles no solo ha tenido éxito en Colombia, ya que actualmente se ha extendido a otros países: Ecuador con ocho sucursales, México con diez sucursales, Chile con tres, Panamá con cuatro y España con cuatro. Aunque, en estos países no se encuentra la gran variedad de platos que tenemos aquí, si tienen sus preparaciones más clásicas.

Lo curioso del caso, son los elevados precios de los platos en el extranjero, ya que haciendo la comparación con el peso colombiano, sale mil veces mejor comer en Crepes & Waffles de nuestro país. A continuación se ve la comparativa con tres platos:

Es evidente que si vamos al exterior, por esos precios, es mejor probar la gastronomía de la región. Datos que nos pueden servir como colombianos en el extranjero.

