¿Se le acabó la fiesta a Barranquilla? Nestor Lorenzo no la ratificó como la casa de la selección

Aunque el nuevo DT de la tricolor no afirmó ni negó su deseo de jugar en la arenosa, sí abrió la posibilidad de que se puedan mirar otros estadios. Llora curramba

El hecho futbolístico de la semana en Colombia fue sin duda la presentación de Nestor Lorenzo como nuevo técnico del equipo nacional. Rodeado de los duros de la Federación, el argentino dio su primera rueda de prensa al mando de la selección y habló sobre los objetivos que espera cumplir con los muchachos, siendo el mas importante la clasificación al mundial de Canada, EEUU y Mexico 2026.

En medio de la entrevista, una pregunta suscitó uno de los puntos más controversiales de la tricolor. Uno de los periodistas cuestionó a Lorenzo sobre si Barranquilla seguirá siendo la sede de Colombia para las próximas eliminatorias, y casi saliéndose por la tangente, el DT no afirmó ni negó su deseo de jugar en la arenosa “La verdad es que no hemos discutido el cambio de sede, será un tema que tendremos que hablar. Me sentí cómodo allá durante siete años (...) se evaluará más adelante” fueron sus palabras.

#SeleccionColombia ¿Se va la Selección Colombia de Barranquilla? 🗣 “No lo hemos pensado”: respondió el nuevo técnico de la ‘Tricolor’, Néstor Lorenzo. pic.twitter.com/GCNPMvU9wC — Habla Deportes (@HablaDeportes) June 14, 2022

Inmediatamente, varios aficionados colombianos prendieron alarmas sobre el posible feo que le hará Lorenzo al estadio Metropolitano, y otros aplaudieron la decisión de no dar por hecho que Barranquilla sea la sede y abrir la posibilidad de ver a la selección en otras plazas.

Sin embargo, es muy difícil que la arenosa deje de ser la casa de la selección. Durante años ha demostrado ser un fortín y aunque en la ultima eliminatoria los resultados no se dieron, sigue siendo el lugar que, por razones climáticas, históricas y culturales, es el mas idóneo para la tricolor. Habra que esperar si las conversaciones de Lorenzo con Jesurún y su séquito cancelan a la puerta de oro de Colombia, o por el contrario la ratifican como la sede oficial de la selección.

