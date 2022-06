El argentino que llegó a ponerle el bozal a James en la selección

.Publicidad.

Una verdadera tormenta ha significado la designación como seleccionador nacional de Nestor Lorenzo. Aunque el Tigre Gareca, después de su fracaso con Perú al no poder doblegar a Australia, se quedó sin equipo, la Federación, en cabeza de Ramón Jesurún y Alvaro Gonzalez, se apresuró en su decisión de contratar a uno de los asistentes que tuvo José Nestor Pekerman, Nestor Lorenzo, quien no ha tenido experiencia con selecciones nacionales.

Una de las razones por las que se contrató a Lorenzo, contraviniendo toda lógica, fue la muñeca que va a tener el argentino a la hora de manejar a James Rodríguez sobre quien dijo: "Me preocupa que James recupere la actividad y juegue, pero no su nivel. Él no va a dejar de ser menos jugador o menos de lo que yo pienso por faltar un mes a las canchas. Tiene una categoría impresionante y estará en el ámbito de la Selección. Lo único es la inactividad porque hay que estar bien, pero desde que se recupere bien estará en nuestros planes”

Osea que James tiene que ganarse un lugar en la selección a punta de trabajo. ¿Lo dejará su ego?