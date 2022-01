Se esfumaron diez millones de colombianos

Por: Dario Hidalgo |

enero 31, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

Fieles a una de nuestras más antiguas tradiciones, la de nunca reconocer los errores, los colombianos que votaron por Duque en las elecciones de hace cuatro años no aparecen por ningún lado.

Ahora resulta que toda Colombia es antiduquista y todos quieren la renovación. Errar es de humanos, y es cierto que Duque posó como un candidato encantador, un lobo vestido de oveja. Pero hay que reconocer los errores para evitar volver a cometerlos.

-Publicidad.-

Hoy vivimos en un país que si no fuera por los dineros ensangrentados producto del negocio del narcotráfico que nos salva de la miseria, estaríamos peor que Venezuela, y eso es culpa de los electores que se dejaron llevar por las apariencias y eligieron a un uribista inepto y montaron en el poder al Centro Democrático, que hay que reconocerlo: cumplió su promesa de campaña de hacer trizas todo lo que se encuentre en su paso.

Cuando uno escucha los debates entre las decenas de precandidatos presidenciales, todos se pelean por aparentar ser los que más se apartan del gobierno actual. Farsantes, empecemos por la coalición de la derecha (Partido de la U, Conservador, Cambio Radical), ahí va puenteando Federico Gutiérrez, el carismático Fico, un verdadero camaleón de ideas de derecha, que gobernó a Medellín con mano derecha, pero que posa de antipolitiquero para cazar incautos. En esta coalición rechazaron a Iván Zuluaga para evitar el hedor a uribismo que tanto voto espanta, pero cuando se repartieron la tajada de este gobierno ahí si nada les olía feo.

Publicidad.

Hasta hace unos pocos días los partidos que forman dicha coalición aprobaron en el Congreso verdaderos esperpentos propuestos por el actual gobierno. Ahora resulta que la derechista revista Semana lo llama el "hombre del pueblo". Tamaña insolencia: el único hombre del pueblo fue Jorge Eliécer Gaitán, asesinado hace 74 años por la misma oligarquía liberal y conservadora cuyos descendientes gobiernan y seguirán gobernando este país.

Vamos ahora con la coalición de centro, cuando uno busca en Google la definición de pusilánime resulta lo siguiente: "Que muestra poco ánimo y falta de valor para emprender acciones, enfrentarse a peligros o dificultades o soportar desgracias". Solo falta que salga la foto de Sergio Fajardo, el que prefirió ir a ver ballenas el día en que las personas que en primera vuelta habían confiado en él, querían saber entre los dos caminos que quedaban cuál era el mas indicado, no existía otro, o era Duque o Petro, pero Fajardo se lavó las manos cual Poncio Pilato.

La gran excepción de esa coalición es Íngrid Betancourt, quien se la jugó por Petro en dichas elecciones. Pero esa misma verraquera para asumir riesgos y jugársela por algo o por alguien la vuelve incompatible con el resto de su coalición; hoy la tiene en la cuerda floja y es muy posible que renuncie a su aspiración en las próximas horas, simplemente en una coalición de tibios no cabe alguien con criterio y valentía.

Como diría un célebre expresidente "ojo con el 2022". La coalición de Derecha, los partidos Conservador, Liberal, Cambio Radical, de la U y Centro Democrático representan el continuismo de una oligarquía que ha gobernado por casi seis siglos. La coalición del centro son personajes temerosos que no tienen las agallas requeridas para renovar la política en Colombia.

Dicen que un burro no se tropieza dos veces con la misma piedra. Hace cuatro años maquillaron a un joven cargamaletas y lo hicieron pasar por simpático candidato y millones de colombianos se dejaron engañar. Hoy esa gente ingenua se hace la que nunca voto por Duque, y aunque no reconozcan su error, lo mínimo que se puede esperar de ellos es que no vayan a tropezar otra vez en la misma piedra. Ya los veo en cuatro años quejándose y criticando a Fico como hoy critican y se quejan de Duque.