Se descubre la verdadera razón por la que se canceló el Jamming

El equipo de Vorágine logró acceder a los expedientes de la Cámara de Comercio de Bogotá y publicaron un artículo con varios descubrimientos. Faltando solo un día para que se llevara a cabo el festival en marzo del 2022, se canceló sin dar mucha explicación y hasta evasión por parte del equipo organizador. Después de muchas idas y vueltas, y de hasta asegurar que los cantantes estaban totalmente pagos y dispuestos para presentarse en una próxima y nueva fecha; los estados financieros de la empresa indican todo lo contrario.

La empresa encargada del Jamming y que pertenece a la familia Casallas está matriculada como Buena Vibra Eventos EU desde marzo del 2019, su representante legal y único socio en documentos es Alejandro Casallas Rodríguez, de 43 años, también gerente de Jamming que actualmente tiene un patrimonio de $97.733.434 e ingresos por $140.000 en reporte de 2021. Aunque se vendieron más de 150 mil boletas, los estados financieros que encontró Vorágine son aún más sorprendentes.

“Es imposible que una empresa pueda respaldar un festival de las dimensiones del Jamming si tiene el patrimonio de esta organización, que en el reporte de diciembre de 2021 era de $71.112.339. Ese valor no sirve ni para hacer publicidad masiva en vallas. De acuerdo a lo que leo, ellos no tenían un peso para invertir, estaban súper endeudados. O sea, no tenían ningún capital de trabajo que uno pudiera decir, por ejemplo, que ellos invirtieron $2 mil o $3 mil millones para la logística, los artistas o la publicidad. Se nota que todo el dinero que recaudaban de la boletería, que nunca se dejó de vender, lo iban invirtiendo sobre la marcha… porque lo reportado a Cámara de Comercio dice algo distinto, no se perciben en los estados financieros los ingresos millonarios generados por venta de entradas”, aseguró el contador para Vorágine.

Las deudas eran más grandes que su ambición, estas llegaban a los $1.035 millones, "lo que se traduce en que por cada $100 que tenían en activos, $92 eran de deudas. La situación no mejoró en lo reportado en 2021, porque mientras los activos sumaron un poco más de $2.017 millones, los pasivos fueron de $1.946 millones, es decir: por cada $100, $96 estaban endeudados" continúa el informe del mismo medio.

Como era de esperarse, y desde el día en que cancelaron el evento, los organizadores no dan la cara ni responden a las miles de personas que se vieron afectadas.

