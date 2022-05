¿Cómo hizo Luisa Fernanda W para metérsele al camerino a Madonna?

.Publicidad.

Dicen que de los mejores momentos no hay evidencia, y lo mismo lo puede comprobar Luisa Fernanda W, quien conoció a Madonna el fin de semana pasado y no grabó ni un segundo de su encuentro. En sus redes sociales la paisa contó la corta pero sustanciosa historia de cómo conoció a la Reina del pop. Hay que recordar que su actual pareja y papá de su hijo es Pipe Bueno, íntimo amigo y colega de Maluma, quien también es padrino de Massimo; cercanía que tal vez le sirvió a la influencer para ir hasta camerinos.

De lo único que sí tuvo evidencia Luisa fue de cuando Madonna bajó del escenario escoltada de muchos hombres, y pasó bastante cerca de la paisa. "Sí, conocí a Madonna, Madonna me dio la mano, me dio un beso en la mejilla, me dijo 'cuál es tu nombre', fue super emocionante. Claro está, no tengo evidencia de lo que les estoy contando pero lo guardo en mi corazón" dijo Luisa para luego contar algo aún más curioso: la Reina del pop le ofreció maní.

