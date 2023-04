.Publicidad.

Millie Bobby Brown, quien a sus 12 años inició protagonizando la exitosa serie Stranger Things, ahora es toda una adulta, aunque nos ha dejado esa inocente imagen a todos. Sin importar cuánto nos cueste creerlo, ahora tiene 19 años y un novio con el que lleva bastante tiempo.

|Ver también: De destruir camionetas a querer estrellar un avión: la nueva broma por la que odian de Yeferson Cossio

-Publicidad.-

La bella actriz española Millie Bobby Brown también es bastante famosa en redes sociales, y cuenta con 62,9 millones de seguidores, allí pública su vida, su participación en algunas producciones y su romance con Jake Bongiovi (hijo de Bon Jovi). Lo que sorprendió a millones de seguidores fue que a través de una publicación en su perfil, la actriz anunció el compromiso con su novio y ahora prometido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown)

Publicidad.

Fue evidente para muchas personas, ya que en la foto se ve claramente el anillo de compromiso y una descripción que dice: “I've loved you three summers now, honey, I want 'em all” (Te he amado tres veranos ahora, cariño, los quiero todos). Felicitamos a Millie Bobby por su compromiso y esperamos que su juventud no juegue en contra.