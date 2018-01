Se calienta la pelea por la consulta de la centro derecha: Ordóñez le responde a Marta Lucía Ramírez

La precandidata Marta Lucía Ramírez y su respaldo, el expresidente Andrés Pastrana, hicieron todo lo posible para que el exprocurador Alejandro Ordóñez no participara en la consulta para escoger al candidato del “No” que tomará las banderas de la alianza entre Uribe y Pastrana. La exministra de defensa se ha desmarcado de las posiciones radicales del exprocurador y lo ha calificado de extremista, y Ordóñez no se ha dejado. Hoy decidió salirle al ruedo y responderle con estos trinos.

1. La Dra. @mluciaramirez me dice “extremista” porque no estoy de acuerdo con la adopción de niños por parejas del mismo sexo. ¿Ella estará de acuerdo?

2. La Dra. @mluciaramirez me dice “extremista” porque creo que los genocidas y criminales de lesa humanidad deben estar en la cárcel. ¿Ella los quiere ver en el Congreso?

3. La Dra. @mluciaramirez me dice “extremista” porque en mi Gobierno los violadores de niños tendrán cadena perpetua o pena de muerte. ¿Cómo pensará ella proteger a las nuevas generaciones de estos monstruos?

4. La Dra. @mluciaramirez me llama extremista porque no estoy de acuerdo con el aborto o la eutanasia. ¿Ella aprobará que no dejen nacer a nuestros niños ni dejen vivir a nuestros viejos?

— Alejandro Ordóñez (@A_OrdonezM) 29 de enero de 2018