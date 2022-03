Se cae la careta de los fraudes electorales

Cobra vigencia aquella “denuncia sin titular” que se difunde por “Radio Bemba”, en la calle: que “quien elige es la Registraduría y no el pueblo” (...)

Por: Wilfrido Jiménez Díaz |

marzo 18, 2022

En el resultado de los comicios electorales del pasado domingo 13 de marzo se dieron circunstancias consideradas por algunas Organizaciones Internacionales (acreditadas en Colombia como veedoras del mismo proceso eleccionario) como atípicas, luego de las denuncias, quejas y reclamos por parte de candidatos y partidos políticos que se vieron afectados por los resultados oficiales dados a conocer por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

De manera específica, la Misión de Observación Electoral (MOE) manifestó públicamente en una rueda de prensa “Errores que van desde el diligenciamiento inadecuado de las casillas de los formularios y sumas incorrectas de los votos depositados, captura inadecuada de los mismos en el sistema de preconteo, hasta casos de manipulación y alteración de los resultados depositados en el formulario por parte de jurados de votación, que incluso han sido reconocidos públicamente”; “múltiples errores en las actas electorales”.

Con base en los primeros resultados del preconteo y escrutinios, sin duda se nota una tendencia a desfavorecer el verdadero resultado de los votos depositados por los ciudadanos a favor del Pacto Histórico.

Y a estas alturas de ese proceso, ya no es especulación, ni “pataletas de ahogao” como dijera un encopetado político tradicional en la ciudad de Barranquilla (a quien sí, no le favorecieron los resultados), porque sin tacha, se han recuperado, para esta Coalición, que se perfila como la Primera Fuerza Política a nivel nacional, más de quinientos mil votos que ya “estaban embolataos”, es decir, que los tarjetones estaban ahí, en las bolsas que contienen los documentos electorales que son depositadas en las arcas triclave del proceso eleccionario, pero que no aparecían consignados en los famosos formularios E-14 y que haciendo justicia, aumentaría el grupo de senadores y representantes a la Cámara de esta organización política.

Esta cantidad de votos, que incluso, puede aumentar, no es un “pequeño error cometido por unos Jurados inexpertos”, como dijera extraoficialmente un funcionario de la Registraduría y que ha sido utilizado por los poquitos medios de comunicación que han tenido a bien, pronunciarse sobre el caso.

Demostrado este hecho vergonzoso en las entrañas de nuestra democracia, cobra vigencia una vez más, aquella “denuncia sin titular” que se difunde por “Radio Bemba”, en las esquinas, en la calle y en cualquier corrillo, que “quien elige es la Registraduría y no el pueblo”.

Sin duda, el acompañamiento y la veeduría internacional, empieza a desnudar a la controvertida reina de los fraudes electorales que viene desfilando desde los inicios mismos de nuestra república hasta nuestros días, dándole vitalidad a la voluntad de un pueblo que exige cambios a las actuales prácticas políticas, que tanto daño le han hecho a nuestra sufrida Colombia.