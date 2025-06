Se acabó la era dorada del tenis con el retiro de sus tres leyendas

Por: Antonio Zuluaga Uribe |

Nada en el mundo del tenis creaba más expectativa que una final de Grand Slam entre ellos. Privilegiados los que lograron ver alguna en el estadio, pero hasta funciones de cine hicieron para transmitir estos partidos en vivo.

Antes de Federer, los 14 Grand Slams de Pete Sampras parecían inalcanzables. Esto muestra la dimensión de la era que vivimos con los “Big 3”, todos superando ¡20 grand slams! 66 grand Slams ganaron entre ellos desde 2003. Federer en Wimbledon hasta 2023 US Open Djokovic, 66 de 78 Grand Slams en ese periodo los ganaron ellos, de los 12 que no ganaron, 3 fueron de Andy Murray.

Las diferencias de Grand Slam entre los 3, Djokovic con 24, Nadal con 22 y Federer con 20 son muy pequeñas, ya que jugaron muchas finales entre ellos y por ejemplo; la penúltima final entre Nadal y Djokovic en Australia 2019, que duró casi 6 horas en una verdadera batalla, la ganó Novak, si la ganaba Rafa, ambos tendrían 23 Grand Slams.

Djokovic ganó 3 de sus Grand Slams en 2023, cuando ya no estaban Nadal ni Federer compitiendo.

Se enfrentaron 49 veces en torneos de Grand Slam. Nadal con Djokovic 18 veces dejando a Rafa como vencedor 11 de ellas. Djokovic con Federer 17 veces: 11 a 6. Nadal y Federer 14 veces, un dominante 10 a 4 para Rafa, como dato curioso nunca se enfrentaron en el USOpen y en Australia 3 a 1 para Nadal.

Específicamente, en finales de Grand Slam, Nadal supera a Djokovic 5 a 4, a Federer 6 a 3 y Djokovic a Federer 3 a 1. Dejando a Nadal como ganador de estos duelos entre ellos.

No cabe duda que los mejores partidos de la historia se dieron entre ellos, la intensidad que había en cada bola que jugaban era superlativa. Recomendados grandes batallas como Wimbledon 2009, Wimbledon 2019, Australia 2019 y Roland Garros 2020, sin embargo, todos los partidos entre los “big 3” enseñan lo que es jugar al máximo nivel no solo tenístico sino de concentración y fortaleza mental.

Sostener el servicio es la clave en el tenis profesional, cada que había un punto para quiebre se veía como el nivel levantaba. Recuerdo que una vez Nadal vs Djokovic pasaron la bola 54 veces. Los 3 sabían muy bien cómo jugar los puntos importantes, cómo salvar puntos para quiebre, como ganar los puntos para quiebre, cómo ganar Tie-breaks, cómo cerrar un set y un partido.

Vale la pena ver una estadística que saca la ATP que se llama “raiting bajo presión” mide eso: la concentración y fortaleza mental para ganar los puntos importantes. ¡Los 3 grandes siempre estaban arriba! (Esa estadística incluye todos los torneos, si fuera solo Grand Slams estoy seguro de que las diferencias aumentarían aún más).

En detalle tenemos a Nadal con 14 Roland Garros, un récord completamente imbatible. Djokovic con 10 Australian Open, y Federer con sus 8 Wimbledon. Marca la preferencia de cada uno. Roger Federer nos deja la perfección Suiza, su estilo sin duda el más fino y elegante, por eso ganó tanta afición, la mejor volea y uno de los mejores servicios.

Rafael Nadal nos deja el máximo espíritu competitivo y de lucha, su capacidad para cambiar cuando al principio se pensaba que no iba a poder ganar Wimbledon ni US Open y no dar una bola por perdida.

Novak Djokovic, su efectividad y eficiencia en todos los golpes, su inteligencia tenística y sus pocas lesiones.

Los 3 dominaron el tenis mundial, marcaron sin duda la mejor era del tenis, demostrando con la llegada de la nueva generación que no pudo con ellos, a sus 30 años pasados seguían ganándole a todos los menores. Ahora, con Federer y Nadal retirados y Djokovic a portas, no se ve que haya un posible reemplazo con el nivel de concentración y fortaleza mental de los 3 grandes.

Carlos Alcaraz tiene talento y los golpes. Seguramente ganará varios, pero no se ve que tenga la fortaleza mental. En su último partido contra Djokovic se ve como pierde la concentración regalando games de servicio y la falta de fortaleza mental para ganar los puntos importantes con errores no forzados. Sin embargo, le tocará una era más fácil sin los 3 grandes.

Los 3 dejarán memorias imborrables en el deporte, batallas inolvidables, récords inalcanzables e inspiración infinita. Sin importar cuál de los 3 le gustaba a cada uno, ninguno sería lo que es sin los otros 2. Desplazaron los límites del deporte acabando con la competencia y en especial en los partidos entre ellos era como ver la evolución del tenis.

No queda sino que agradecer por los 3 y volver a disfrutar cada enfrentamiento entre ellos porque difícilmente se verán batallas de esa dimensión y que despertarán tanta pasión entre el público que estaba normalmente divido entre Federer y Nadal y después la mayoría contra Djokovic.

Fuera a favor o en contra, la emoción era gigante, se sufría desde el público o desde el televisor y en esto no me equivoco: ¡los 3 mejores de la Historia!

