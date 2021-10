¿Se acaba el tiempo del socialismo en Cuba?

Por: Pedro Pablo Aguilera González |

octubre 24, 2021

Ya quisiera ver qué harían las izquierdas latinoamericanas fuera del poder, si les aplicaran que no pueden reunirse, organizarse, tener un partido, movimiento o lo que sea y las protestas quedaran prohibidas. ¿se imaginan?

El próximo 15 de noviembre al parecer los cubanos quieren salir a la calle a protestar como lo hicieron el 11 de julio pasado y aunque han pedido permiso, no lo tienen, pero Cuba sin embargo se mueve.

El Estado socialista de derecho. ¿No les suena raro eso? Sí, pero ya lo entendimos… es simple, el derecho es el derecho de los que gobiernan, pero no el derecho de los ciudadanos. El poder no es social tampoco, es de un grupo de socios; una mafia. Frente a esos iluminados que llevan sentados en el poder más de 6 décadas, algunos cubanos que han perdido el miedo, y no se comen el cuento repetido hasta el aburrimiento, desean protestar, expresarse pacífica y cívicamente.

Pues no, aunque sea reconocido como derecho constitucional (art.56) hay una interpretación de que cualquier manifestación o protesta se trata de un "intento desestabilizador" y, por tanto "ilícito" como dice la copiada y repetida respuesta oficialista a las diversas peticiones de varios grupos en distintas ciudades cubanas en donde se ha solicitado permiso para manifestarse con fines pacíficos, como sociedad civil.

Simplemente hay un prejuicio, de quien disienta, opine o se manifieste, es un enemigo, un traidor y un mercenario ya que se parte de que las manifestaciones atentan contra el axiomático, irrevocable, pétreo artículo 4 de la carta magna que dice «El sistema socialista que refrenda esta Constitución, es irrevocable».

Veamos las cosas así de simple, sí tienes motivos para protestar viviendo en Cuba porque no pasa el transporte, porque no puedes reunirte, organizarte como sociedad civil, defender los derechos humanos, si te molesta que no exista un equilibrio monetario, si no hay comida, jabón o te hacen cortes de electricidad 3 veces a la semana. Si tu vida es una larga fila de esperar para todo y no es vida, si tu vida como la de tus padres y como la de tus abuelos fue la vida del nunca jamás ¿quién dice que no puedes expresarte y decir que algo están haciendo muy mal en el gobierno.

Lo que es cierto es que el Estado Socialista de Derecho tiene en el artículo 4 una argucia, una trampa discursiva, del neolenguaje cubiche que es sinónimo a dictadura.

En Cuba esa dictadura tiene miedo porque sus ciudadanos reclaman hablar, decir, pensar tras 62 años de discursos, de un mismo grupo, una misma familia, un único partido y un ejército y tropas especiales las “avispas negras” algo como un Esmad colombiano con perros pastores alemanes. Las dictaduras siempre encuentran pretextos para perpetuarse siendo de derecha o de izquierda, son dictadura y no son buenas nunca.

Conozco muchos nostálgicos que no han vivido en Cuba y solo conocen una leyenda falsa y como las religiones es la fe y no la razón de sus argumentos. ¿Por qué creer que esa realidad cubana, como es hoy y que ha sido igual hace durante décadas, tiene que ser el mejor de los mundos posibles o el único mundo posible? ¿por qué? ¿por qué seguir dando nuevos plazos a la incapacidad de un gobierno que se justifica como otros con enemigos externos, con conspiraciones? ¿porque descalificar a los jóvenes que nada deben y todo le deben?

Si usted justifica eso en Cuba, entonces vuelvan a colocar a Alvaro Uribe o su espejo y discúlpenlo, entiéndalo. No, no es posible. La política es un ejercicio de oportunidades y esperanzas de cada parte; de deberes de quién tiene el poder y de derechos de quién lo elige para bien o para mal. Compañeros, camaradas de las diversas izquierdas seamos coherentes los DDHH no tienen fronteras o ideologías.

¿y tú qué haces, te aguantas o protestas?