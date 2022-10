.Publicidad.

Todos alguna vez han pasado por un mal de amores y es bien sabido que superar una ruptura, no es tan fácil como todos pensarían, tan difícil es este proceso que hay quienes no hallan la salida correcta y toman malas decisiones. Sara Uribe, exprotagonista de Nuestra Tele, confesó que en su juventud una separación casi la lleva al suicidio.

En una entrevista en el canal de Youtube, AutoStartTV, junto a Andrés Wilches, contó que cuando era muy joven y pasaba por un momento difícil económicamente, dejó que una tusa la llevará a tomarse unas pastillas.

En medio de su confesión, Sara Uribe dijo que en aquel momento sólo tenía 14 años de edad y que tras haber terminado con su novio tomó la decisión de atentar contra su vida.

"A los 14 años conocí a Camilo, que fue mi primer novio, y me conoció siendo una niña muy pobre. Pero entonces ya en mi casa, que no había para pagar los servicios. Que no había arepas, que no había queso. Entonces, yo empecé como modelo de protocolo, ya después entré a una universidad, y fueron muchos cambios que él me decía: o sea, Sara, yo no conocí esa mujer. Yo no puedo con tu vida", dijo la presentadora.

Afirmó que la depresión por la ruptura la llevó a tomar un frasco de pastillas que le pertenecían a su mamá y así, intentar terminar con su vida.

"Me las tomé, y eso fue como que: ‘mija, ¿usted qué hizo?’. Salga pitada para la clínica, me hicieron un lavado”, admitió Sara Uribe.

Sara Uribe logró superar la experiencia, sin embargo, Tal fue el shock del momento que asegura que, a raíz de eso, le tiene fobia a los hospitales y que no toma pastillas a menos de que sea una emergencia.