Vendía perro calientes: La dura vida de Andrea Valdiri antes de ser la influencer más famosa de Colombia

La adolescencia de Valdiri no fue color de rosa. Para cumplir sus metas tuvo que dejar sangre, sudor y lágrimas e incluso sacrificar noches de sueño

.Publicidad.

Andrea Valdiri es una de las personas más influyentes del mundo digital en Colombia, es por ello que en muchas ocasiones genera comentarios de amor pero también de odio. Sin embargo, recientemente, al revelar cómo eran sus días antes de ser famosa, se ganó los aplausos de todos.

Actualmente, la influenciadora goza de una fama excepcional. Su éxito y alcancé han hecho que hoy en día tenga una comunidad de más de 8 millones en Instagram y en Tik Tok tiene casi un millón y medio de seguidores.

-Publicidad.-

Vea también: El cambio extremo de Andrea Valdiri

La influencer contó que al igual que a muchos colombianos, para salir adelante, le tocó estudiar y trabajar al mismo tiempo.

Publicidad.

En una entrevista, en su programa digital ‘Machichoneando’ con el también influencer José Pareja, Valdiri reveló detalles que nadie conocía sobre su vida, sus inicios en redes, como adquirió el conocimiento para manejarlas y cuáles fueron sus trabajos en aquella época.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de José Pareja (@joseparejaoficial)

“Cuando empecé en las plataformas digitales fue porque cogí conocimiento de la universidad, hice las prácticas en una multinacional farmacéutica (...) Yo era community manager, ahí manejaba las redes sociales y conocí cómo vender un producto, a hablar con los clientes y cómo hacer un tema digital”, con estás palabras inició su relato.

Luego Andrea Valdiri describió cómo era su rutina antes de tener reconocimiento, dentro de esta, señaló que dormía muy poco porque no disponía del tiempo para hacerlo, además era becada y jugaba fútbol.

“Me levantaba a las cuatro de la mañana para ir al mercado que se llamaba La Magola, en Barranquilla, y compraba la masa de yuca porque la de maíz era más cara, entonces la pintaba de amarillo y la vendía como si fuera de maíz. Vendía fritos, pasteles, empanadas, arepas, entre otros, desde las seis de la mañana. Al mediodía me iba a hacer fútbol y después de las 2:00 p. m. me iba para un lugar que era de un amigo venezolano que tenía tiendas de ropa, allí atendía un almacén solo medio tiempo. Luego, de seis a diez de la noche estudiaba en la universidad”, dijo la influenciadora.

Esta rutina la cerraba vendiendo perros calientes, “apenas salía de la universidad me iba a hacer el tema de los perros calientes. Al lado -de donde trabajaba- quedaba un bar y ahí se sentaba mucho viejo tomador. Entonces, vendía los perros calientes después de la universidad hasta las dos de la mañana. Después, volvía y me levantaba a las cuatro... yo no dormía”, precisó la influencer.

Finalizó diciendo que logró cada cosa, porque era joven y que esa es una temporada de la vida que se debe aprovechar, también agregó que su esencia no ha cambiado a pesar del dinero que ha logrado acumular.