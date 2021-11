‘Santo Cachón’ y otras canciones machistas de Colombia

.Publicidad.

En los últimos años se hace cada vez más fácil, o llevadero, hablar sobre machismo y la cultura patriarcal que abunda alrededor del mundo. Cada vez son más generaciones las que se apropian para hablar de este tema que ha golpeado por siglos a tantas mujeres y comunidad LGBTIQ+. La cultura y el arte son áreas que también están afectadas por el machismo y sexismo, incluso cancones que llevamos escuchado y cantando por décadas pueden ofender todo aquello que muchos llevamos defendiendo por años.

El Santo Cachón - Los Embajadores Vallenatos

¿Quién no ha cantado está canción a grito herido? El famoso y resentido tema de vallenato lo ha hasta llorado más de uno desde hace años. “De mí no podrás quejarte porque te divertiste también. Que un hombre sale ganando cuando las deja perder” dice en una parte el hombre que supuestamente fue víctima de infidelidad pero que no deja de justificar “el buen amante” que fue además de decir que fue él quien “dejó” perder a la mujer y está mejor sin ella.

Soy parrandero – Pastor López

El rey de la música navideña y de fin de año ha hecho bailar y hasta llorar a más de uno. Esta canción no solo es una advertencia de “si saben cómo soy para qué me invitan” hacia la mujer, sino un “te aguantas porque por nadie cambio”.

“Por qué me reprochas mi amor que yo ande tomando si hace tiempo te lo advertí, vete acostumbrando. Ahora vuelvo a casa creyendo que me estás guardando comida, cariño y te encuentro celosa y rabiando. Andar de farra con los amigos y la sonrisa de una mulata” nadie reprocha el hecho de estar de parranda o con los amigos; el problema aquí es que no solo promueve la infidelidad, sino que advierte a la mujer a que debe aceptar este tipo de tratos e irrespetos. Además de vender la idea de un “amor que lo soporta todo” y de recalcar el único deber de una mujer “cocinar, dar cariño y no joder”.

La falla fue tuya

Diomedes Díaz y sus famosas letras no podían faltar en esta lista. Específicamente esta canción, además de representar a su intérprete, deja claro un machismo que permea casi todo el género vallenato y que lleva décadas de la misma manera. “Yo sé bien que te he sido infiel, pero en el hombre casi no se nota. Pero es triste que lo haga una mujer, porque pierde valor y muchas cosas”, el colmo de todos y el más repetitivo: “yo puedo hacerlo porque soy hombre, pero por ser mujer tú no puedes”. Ahora son ellos los que nos dicen qué podemos y no hacer, además de validar su virilidad en la infidelidad, y permitir que sean nuestras acciones las que nos suman o restan valor, que realmente ya tenemos solo por el hecho de existir. En otras palabras, lo mismo de siempre, algo así como “calladita te ves más bonita”.

Mala mujer

Esta versión del Joe Arroyo y La Sonora Matancera habla sobre un hombre herido engañado por su pareja. “Mala mujer, no tienes corazón. Mátala, Mátala, Mátala, Mátala, no tiene corazón, mala mujer", el dilema aquí no es el dolor del hombre, es que por muy ardido o triste que esté, se encuentra haciendo una apología a la muerte o incluso asesinato solo por “amor”, aquellos “crímenes pasionales” de esos que hablan y que tampoco deberían definirse de tal manera porque simplemente nadie mata por amor, mata porque es asesino. Y ahora dirán: es metafórico, pues no, con la muerte no se juega y menos sobre la mujer que ha sido víctima de violencia doméstica durante décadas.

Arroz con leche

Tan latente es el machismo en nuestra vida que hasta en una canción infantil se presenta más de lo que nos podemos imaginar. Este tema nos lo enseñan incluso antes de poder sostener una conversación completa, desde pequeños cantamos “Que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar”, según eso, un ideal de una esposa perfecta, así es como nos acostumbran: a que la mujer solo es buena para hacer las cosas de la casa, porque eso es lo que debería “buscar un hombre cuando quiera esposa”.

