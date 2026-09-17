Santa Marta puede aprovechar su red férrea para integrar puertos, carreteras y aeropuerto, crear un tren de pasajeros que impulse el turismo y la logística regional

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Honrando la memoria del compositor Joaquín Medina Moscote, autor de la famosa canción “Santa Marta, Santa Marta tiene tren pero no tiene tranvía”, y basados en el escrito de Raúl Ospino Rangel, la historia nos dice que el tren llegó gracias a nuestra condición de ciudad puerto y la necesidad de exportar e importar mercancías por vía marítima.

Recordemos nuestras vocaciones: “Somos un territorio portuario con vocación turística y agroindustrial, con gran riqueza de biodiversidad, étnica y cultural, con una ubicación privilegiada para ser la capital de la transición energética del país”.

De esas vocaciones se deduce que nuestro desarrollo pasa por tener una capacidad instalada que soporte la logística y la conectividad con los centros de producción nacional como la meseta cundiboyacense, Eje Cafetero, Valle de Aburrá y Área Metropolitana de Bucaramanga.

Desde el 3 de marzo de 2000 se concesionó el Ferrocarril del Atlántico (Ferrocarril Central) al concesionario Fenoco con el objeto de mejorar la deteriorada infraestructura existente. Esta concesión se hizo por 30 años. Se necesitaba rehabilitar la vía, cambio de traviesas de madera, renovar el balasto, modernizar el sistema de operación y reducir el cantón crítico a su mínima expresión, lo cual permite mayor eficiencia del sistema.

Hoy, gracias al concesionario Fenoco y sus empresas asociadas, contamos con el tramo Chiriguaná-Ciénaga en doble vía, completamente renovado y rehabilitado, con un sistema de operación sistematizado de última generación, y se está haciendo el reemplazo de rieles de 75 lbs/yarda a rieles de 90 lbs/yarda. Esto permite mayor carga y mayor velocidad, lo que hace aún más eficiente la operación.

Nos hace falta resolver el ancho de la vía, ya que nuestro sistema es de trocha yárdica y a nivel mundial ya esa medida está obsoleta y no se consigue equipo rodante. Esto nos obliga a buscar una solución de cara a la nueva APP que se encargará del tramo Chiriguaná-La Dorada, que se hará en trocha estándar. La solución debe ser trocha dual, de tal manera que el nuevo equipo rodante estándar pueda circular por la vía actual.

Somos el único territorio con vocación portuaria que tiene acceso del modo férreo hasta los puertos. Nuestra Sociedad Portuaria podría operar rápidamente y resolver sus limitaciones de espacio y podría conectarse eficientemente con las zonas francas Tayrona y de las Américas. El Gobierno actual ha manifestado su decisión de desarrollar este modo de transporte y logística. El corredor central o Ferrocarril del Atlántico es la principal vía para sacar adelante este propósito y dentro de su propuesta se plantean varios nodos estratégicos de transferencia modal y logística en La Dorada, Puerto Berrío, Barrancabermeja, Gamarra y, finalmente, Santa Marta.

Nuestro reclamo es que se tenga en cuenta al departamento del Magdalena para tener un nodo de estas características, transferencia modal y conectividad.

Inicialmente propusimos crear un área metropolitana de logística que llamamos “Macondo”, constituida por los municipios de Fundación, Aracataca y El Retén, con influencia en los municipios de Algarrobo y Zona Bananera. Diseñamos hasta fase II esta iniciativa que le daría un gran desarrollo a estos municipios y su área de influencia, con una inversión integral cercana a los 4 billones de pesos entre públicos y privados, con la oportunidad adicional de que Fundación y Aracataca son municipios PDET y ZOMAC que aplicarían a obras por impuestos. La ubicación privilegiada de esta iniciativa le da acceso al modo carretero en la doble calzada de la Ruta del Sol, vía Fundación-Salamina, que conectaría con la Vía de la Prosperidad para acceder a Barranquilla y Cartagena o al Puente de la Hermandad entre Salamina y Puerto Giraldo, que también daría conectividad con Atlántico y Bolívar.

Lamentablemente, esta iniciativa no fue acogida por la Alcaldía de Fundación ni los alcaldes de los otros municipios, por lo que decidimos descartarla.

Sin embargo, seguimos creyendo que hay una opción con las mismas características que tiene la infraestructura instalada y funcionando. Pensamos que Ciénaga puede ser ese nodo logístico de transferencia modal que atienda a Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Es el momento de que pasemos de los sueños a las ejecuciones y hagamos valer esas grandes oportunidades de desarrollo logístico y conectividad.

El tren debe ser el motor del comercio exterior y la movilidad masiva y sostenible de carga, como en todos los países desarrollados.

Es necesario el compromiso de todos para exigir al Gobierno nacional las inversiones que hagan realidad estas ventajas. Los alcaldes, la Gobernación, los parlamentarios, los empresarios y los gremios deben asumir esta cruzada que nos posicionaría como el gran nodo logístico nacional.

Inclusive, en el futuro, en caso de trasladarse el aeropuerto, se ha planteado la ubicación en esa zona, con lo cual sería el gran centro de transferencia modal y conectividad del Caribe.

Por otro lado, tenemos a nuestra disposición en el distrito de Santa Marta un ramal férreo subutilizado. Proponemos impulsar una iniciativa de utilización con fines de explotación turística y de movilidad de personas en el tren. Para esto podríamos implementar un proyecto piloto para movilización de personas y turistas desde y hacia el aeropuerto Simón Bolívar, con estaciones estratégicamente ubicadas, incluida la estación de Pozos Colorados, que está abandonada, con un final en la zona de Zuca, lo que nos daría una medida del potencial de movilización de pasajeros dentro del sector turístico como un atractivo, que se sumaría a la opción del transporte marítimo. Contamos con la disposición de la empresa FENOCO para desarrollar este proyecto piloto. De esta manera, nuestros visitantes tendrían la opción de movilizarse por vía terrestre con taxis o autobuses, marítimo con embarcaciones y férreo en el tren.

En los últimos días hemos visto el desarrollo de iniciativas de modo férreo para carga y pasajeros en Boyacá, Cundinamarca, Santander y Antioquia. Es hora de que los samarios y magdalenenses que ya tenemos tren pongamos en funcionamiento esta posibilidad con este piloto que proponemos en el sector turístico de Aeromar, Bello Horizonte y Pozos Colorados hasta El Rodadero. En el futuro, el potencial sería llevarlo hasta Sociedad Portuaria de Santa Marta.

Invitamos a la administración distrital a que asuma el liderazgo de esta iniciativa que cuenta con el apoyo de gremios y empresarios y, por el otro lado, que el Magdalena haga valer su posición privilegiada y estratégica para convertirnos en el gran nodo logístico y de conectividad del Caribe desde Ciénaga y Santa Marta.

Tenemos que hacer frente común frente a las instancias del Gobierno como la ANI y Ministerio de Transporte para que el modo férreo sea una gran realidad y fortaleza de Santa Marta, Magdalena, el Caribe y Colombia.

LA GRAN VENTAJA: NO HAY QUE HACERLO, ESTÁ HECHO, NO ES FUTURO, ES PRESENTE, SOLO TENEMOS QUE IMPLEMENTARLO.

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