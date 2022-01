Salve usted la patria

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

VIDEO. El tópico del Profe. Se acercan las elecciones y cada vez más está en el discurso público de los candidatos a la presidencia la falacia argumentativa de la equidistancia. Esta consiste en mantener igual distancia frente a dos puntos o posiciones políticas, en este caso el uribismo y el candidato del Pacto Histórico.

Esta falacia es tan perversa que equipara de forma simple dos visiones radicalmente opuestas. Una que representa la extrema derecha, con una visión antidemocrática y que ha gobernado junto con mafias paramilitares y de narcotráfico y que sólo el año pasado ha dejado 94 masacres y más de 169 líderes sociales asesinados. Por otra parte esta una visión que propone un mínimo democrático y de progreso para el país. En definitiva son visiones que no pueden ser equiparables.

Sin embargo, los medios de comunicación y varios políticos se suman a la equidistancia, pues bien, no se puede ser equidistante con la extrema derecha, entiéndase el uribismo, no se puede ser equidistante con los más de 6.402 "falsos positivos" ni las 94 masacres cometidas este año y un largo etc.

Dicho lo anterior, se le debe exigir a los candidatos, todos, que tomen posición o a favor o en contra de un sistema democrático.Pero sin importar la composición del Congreso y de quien se siente en la casa de Nariño, como se explica en la vídeo columna, el cambio pasa por la ciudadanía, es decir, por cambiar nuestras actitudes políticas, por lo que debemos hacer un gran proceso de socialización política que nos lleve un paso más en ese camino de hacer de Colombia una verdadera República Democrática.

