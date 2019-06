Salió del closet la cantante de Jessy y Joy, y tuvo bebé

Por allá, en el 2006, Nickelodeon estrenó una de las series más recordadas por los jóvenes latinoamericanos: Skimo, el gran negocio de Fito y Tavo. Fue allí, entre capítulos de amor y desamor, que Jesse & Joy se presentaron haciendo que cantáramos a grito herido Ya no quiero ver tu foto en mi buró, vete que ya te tengo olvidado en un cajón, y todo este tiempo te he mentido pues tus besos no son lo mejor. Y cantábamos duro, con el alma, en nombre del desamor. Para esas fechas ellos ya llevaban un año haciendo música, y su objetivo principal se había enfocado en deleitarnos con música para el desamor pero también a hacer himnos para el amor. Habían iniciado en una iglesia y Warner Music México supo de ellos, los llamó y los hizo firmar contrato. No había duda de que esa voz ronca de Joy tocaría las fibras más profundas de México, y más adelante, de latinoamérica.

Llevarte al espacio sideral y volar como lo hace Superman. Me tienes tan debilitada, todas mis fuerzas se me van si estás aquí, y mis poderes no son nada. Me siento tan normal, tan frágil, tan real, me elevas al espacio sideral tal como lo hace Superman. Todos suspiraron con esta canción que en el 2005 había hecho bulla en todo México, tanto así, que Sin Bandera, otra de las bandas más importantes de este país, los apadrinaron y apoyaron sin pensarlo siquiera dos veces. La imagen de Jesse & Joy cambió de a pocos y se volvieron más coloridos, su música adoptó nuevos ritmos pero sin perder esa esencia rockera que ambos llevaban, algo heredado de su madre, pues escuchaba constantemente a Johnny Cash, Neil Young y muchos más, mientras ambos jugaban a ser músicos con las raquetas de tenis, imaginando que estas eran sus guitarras.

La carrera de este dúo musical ha evolucionado de tal forma que sus colaboraciones musicales han sido con artistas como Camila, Tommy Torres, Sin bandera, Pablo Alborán, Jorge Salinas, entre otros. Pero lo más interesante de este par es que su vida privada jamás ha salido a la luz, no han estado involucrados en escándalos y tampoco sus redes sociales se han convertido en el lugar donde su privacidad se hace de dominio público. Eso hasta hace poco, cuando Joy reveló que estaba embarazada y que su pareja sentimental la acompañaba hacía ya 7 años, Diana Atri, y que se sentía la mujer más afortunada del planeta de poder vivir con la mujer de su vida sin necesidad de mostrarle al mundo quién era. Hoy, después de un tiempo, Joy le mostró al mundo su alegría más grande: el nacimiento de su hija, Noah. Ambas se habían hecho la inseminación artificial, pero únicamente Joy quedó en embarazo. Estas mujeres se conocieron porque Diana trabajó en la empresa que representaba a Joy, y con el tiempo construyeron una relación que se afianzó de tal forma, que decidieron dar el gran paso y casarse. Tienen juntas una empresa que impulsa la artesanía de textiles en CDMX y Los Ángeles, y Diana también ejerce su profesión como artista plástica mientras Joy asiste a sus giras musicales y presentaciones a nivel internacional.

Los hermanos Hurtado siguen creciendo musicalmente, y la familia también lo hace a la par, agarrándose del amor y de una discreción que ha permitido que vivan en una libertad de la que han sabido gozar solo ellos.