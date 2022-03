Sacar a los grandes ídolos: la limpieza que preparan los Ardila Lülle en Nacional

.Publicidad.

Atlético Nacional y su junta directiva están evaluando medidas para rescatar al equipo de la crisis deportiva que viven actualmente. Sin técnico oficial por ahora, el "Arriero" Herrera está al frente del equipo mientras llega el técnico que pueda sacar al equipo de la sequía de títulos de liga que ya lleva casi 5 años.

Esa necesidad y presión de siempre ganar los ha hecho sacar a ocho técnicos desde 2017, sin lograr dar con aquel que pueda darle a los hinchas la alegría que quieren. Ahora los Ardila Lülle no buscarían solo una revolución en el banquillo sino también en el equipo buscando darle salida a varios jugadores, incluyendo a los principales referentes del equipo: Giovanni Moreno, Alex Mejía, Jefferson Duque y Dorlan Pabón.

Los dos primeros están recién llegados al equipo pero no han logrado el rendimiento esperado, sobre todo Gio. En ellos se ha depositado la confianza de liderar al equipo en el campo de juego y por ahora no ha sido suficiente su aporte. No tienen la culpa de los fracasos de los últimos años pero la paciencia de la directiva ya está colmada y buscan responsables. No importa que en años anteriores le hayan dado momentos de gloria y felicidad, ahora eso no les importa y si el equipo no mejora van a ser los principales en salir