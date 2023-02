Florinda Meza es un personaje contradictorio. Si Roberto Gómez Bolaños es la imagen de la bondad, su esposa siempre trajo malos comentarios. Decían que el control que quiso adquirir sobre su obra era nocivo para él. Estas imágenes de él siendo callado por su esposa indignaron a sus fans.

Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños empezaron su relación en 1970 cuando el actor, director y creador arrancó con su programa televisivo después de ser un exitoso guionista. El Chavo es su máxima creación y ahí terminó su relación con su anterior esposa para enamorarse de Florinda Meza.

La actriz, quien guarda los secretos del más grande comediante de nuestra lengua, cumplió 74 años y nos mostró algo que pocos sabían: que doña Florinda era tremendo bombón:

Ésta era yo, hace algunos ayeres. Mi Rober siempre me decía que yo era la mujer más hermosa del mundo. Me gustaría saber qué opinaría al verme ahora, en mi cumpleaños 74. Mis amados de la bonita vecindad virtual ¿Qué creen que me diría? Los leo... pic.twitter.com/4hkqUNas1L

— Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) February 8, 2023