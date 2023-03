.Publicidad.

Para nadie es un secreto que el anunció del regreso de RBD o Rebelde hizo que muchas personas recordaran su pasado. Es por esto que, desde el anunció de la gira que pasará por Colombia, sus 4 fechas se agotaron rápidamente. En redes, muchas personas se emocionaron por la noticia pues en algún momento se creyó que durante su primera vuelta, los mexicanos no visitarían Colombia. Aún así fue posible y Caracol le dio otra gran noticia a sus fanáticos.

Y es que, no solo Medellín aprovechó este añorado reencuentro, pues la televisión sabe sacarle provecho a estas situaciones. Es por esto que, el canal Caracol decidió anunciar que transmitirán la novela que en algún momento fue tan famosa en el canal RCN. Ante este anunció, las redes sociales estallaron de emoción pues además del concierto, podrían rememorar la historia de RBD o Rebelde. Lo triste es que la novela solo sería pasada en horas de la tarde, aunque al final esto no ha sido un impedimento.

Hago parte del grupo de personas que ayer se empezaron a ver RBD por caracol 😊 — Maria Guevara (@MariaGuevara98) March 30, 2023

Desde ayer me convertí en una señora viendo RBD en caracol 🥲 — Liana Carolina (@LiannaC_) March 30, 2023

Lo mejor de trabajar remoto es que me podré ver RBD en la casa por Caracol😂 — Juliana. (@JulianaGilPaez1) March 30, 2023

Como si quisiera sacarle todo el jugo posible a esta novela, Caracol tomó la decisión de pasar RBD o Rebelde durante dos horas. Esta noticia no ha caído nada mal entre los fans, quienes en redes comentan que no se la perderán y la verdad es que para su horario, el rating no ha estado nada mal. Eso sí, han habido algunos comentarios en los que dicen que el canal estaría recortando algunas escenas de Rebelde. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que la gente se conecte con el canal para ver esta historia.

