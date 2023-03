La periodista no aguantó el tonito del exfutbolista y le pidió caballerosidad. El América de Cali fue el detonante de la discusión

.Publicidad.

Desde hace algunos meses, los ánimos entre Melissa Martínez y Fabian Vargas se venían caldeando en ESPN. Primero fue la comunicadora, quien pidió a los hinchas del América de Cali que no se creyeran campeones por un buen inicio en la liga y terminó molestando al exfutbolista bogotano por desacreditar al equipo en donde debutó. Después de eso, como sacándose la espinita, fue Vargas el que continuó con la discusión, echándole en cara el mal momento del Junior. Pero en el ultimo programa la discusión parece que llegó a extremos y molestó bastante a ambos.

Todo se dio después de que Antonio Casale, conductor de F Show de ESPN, hiciera un chiste sobre el liderato del Boyacá Chicó, equipo que le quitó el liderato al América. "Ya puedes decir que no eres favorito" le dijo a Fabian. A esto, el exfutbolista respondió y aseguró que él nunca había dado como favorito al conjunto escarlata; pero que no podían asegurar que el torneo ya estaba terminado por el liderato del equipo boyacense "¿Como así? ¿Ya se acabó el torneo?" fueron sus palabras.

-Publicidad.-

En ese momento, Melissa Martínez metió la cucharada y recordó que por haber insinuado lo mismo, Vargas se había molestado y cientos de hinchas del América la habían cancelado en redes sociales. "Fabian, cuando le dije eso, me dijo ¿Por qué le baja la caña al América? Usted no le baje la caña al Chicó. No, sé serio."

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Melissa Martínez A (@melissamartineza)

Publicidad.

Dicho comentario no le gustó para nada al comunicador de ESPN, quien respondió de inmediato con un "Sea seria, ‘Meli’, que el programa lo tengo grabado. Cuando dijiste que no había enfrentado a nadie”. A partir de ahí, el programa se convirtió en un tire y afloje entre ambos periodistas. Martínez aseguró que Vargas le había echado a los hinchas del América encima, mientras él le recordó que había sido ella solita.

| Vea también: "Casi nos matamos a bala" Las peleas que alejaron del futbol a Wilder Medina

Los ánimos siguieron prendidos y finalmente Liche Durán intentó que frenar la pelea y volver a hablar de lo que se tenía previsto en el programa de ESPN, de futbol. Sin embargo, Melissa Martínez volvió a irse en contra de Fabian Vargas, asegurando que tenía que cuidar su tono, porque mientras ella hablaba, él gritaba. A esto, el comunicador dijo que él respondía en el tono en el que le hablaban y calló a Melissa, quien pidió que la dejará hablar. "Se llama caballerosidad y uno puede aplicarla", le dijo a su compañero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fabian Vargas [email protected] (@fabianvargas_6)

Finalmente, Antonio Casale tuvo que intervenir en la discusión, e intentó calmar la tensión asegurando que todo era parte de la diversión del programa. Sin embargo, la molestia en la cara de Melissa Martínez y de Fabian Vargas no se pudo ocultar.