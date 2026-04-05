En Colombia, el senador Iván Cepeda ha despertado debate en redes sociales y medios digitales por representar narrativas comunistas promovidas por el medio estatal ruso Rusia Today‑RT.

Analistas advierten que estas coincidencias pueden amplificarse en la opinión pública durante las elecciones presidenciales, afectando la percepción ciudadana sobre la política local (Digital News Association, 2026)

Lo que aquí se analiza es como Cepeda actúa como caja de resonancia al servicio ideológico de Rusia, y también cómo discursos similares pueden ser amplificados por Rusia Today y también por periodistas e influenceres capacitados y pagados por el gobierno Petro.

Rusia Today‑RT: el gigante mediático que moldea percepciones

Rusia Today‑RT, el canal estatal ruso, ha demostrado ser un vehículo poderoso para difundir mensajes alineados con los intereses de Putin. Aunque se presenta como un medio internacional independiente, su cobertura sobre conflictos globales, política exterior y economía, critica las políticas occidentales y promueve visiones favorables a Moscú. Su señal está disponible en más de 100 países en todos los continentes.

Su presupuesto es de 300 a 400 millones de dólares anuales en financiación estatal para sus operaciones globales y distribución internacional.

En América Latina, sus contenidos han generado polarización, cuestionado la legitimidad de gobiernos y amplificado la desconfianza en las instituciones, especialmente durante periodos electorales (Ecuavisa,2026)

Este medio no solo transmite información en televisión y la web, sino que infiltra redes sociales y plataformas digitales, potencializando su mensaje a través de influenciadores y páginas locales que replican contenidos sin atribución clara.

Capacitación a más de 1.000 influenciadores: un ejército digital silencioso

Según la Digital News Association (DNA), Rusia ha capacitado a más de 1.000 periodistas y creadores de contenido en América Latina, incluyendo Colombia, Argentina, México y Venezuela.

Estos entrenamientos enseñan cómo crear contenido viral, manipular emociones y amplificar mensajes estratégicos de forma aparentemente espontánea u orgánica (Digital News Association, 2026). El efecto es evidente: ideas alineadas con Moscú circulan como opiniones locales, aumentando la credibilidad del mensaje sin que la audiencia identifique su origen real.

Argentina como advertencia para Colombia: la campaña contra Javier Milei

En Argentina, documentos filtrados revelaron que Rusia coordinó la publicación de más de 250 artículos críticos hacia el presidente Javier Milei entre junio y octubre de 2024. Muchos de estos textos carecían de autor o presentaban firmas ficticias, diseñados para polarizar la opinión pública y cuestionar la legitimidad política (El País, 2026)

El caso argentino demuestra que la combinación de medios tradicionales, plataformas digitales y redes de influenciadores pueden generar ecos informativos sesgados, que impactan debates públicos de manera silenciosa pero poderosa.

Estados Unidos: lecciones de la interferencia rusa

Rusia también ha intervenido en procesos electorales fuera de América Latina. Durante las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos, la inteligencia estadounidense documentó “medidas activas” rusas: difusión de noticias falsas, campañas de polarización en redes sociales y manipulación de la opinión pública. El objetivo no era alterar votos directamente, sino socavar la confianza en el proceso democrático y generar fracturas sociopolíticas (ODNI / Assessing Russian Activities, 2017).

Colombia: coincidencias ideológicas y riesgos reales

En Colombia, ciertas coincidencias entre discursos locales y narrativas rusas se observan en debates sobre política internacional, alianzas estratégicas y derechos humanos. Iván Cepeda, como senador del Pacto Histórico, ha sido mencionado en análisis de redes sociales como un ejemplo de cómo líneas ideológicas pueden coincidir con mensajes promovidos por Rusia Today‑RT, generando preocupación sobre su potencial efecto en la percepción electoral (Poynter, 2024).

RTVC como medio público actúa desconociendo la imparcialidad

Los medios públicos, como RTVC, a cargo del denunciado acosador Hollman Morris, reproduce contenidos con narrativas externas contrarias a la democracia y a su misión, los cuales difunde rápidamente. Este fenómeno evidencia la amplificación intencional de mensajes ideológicamente alineados con actores extranjeros, incrementando la vulnerabilidad del debate electoral.

No hay duda de la verdadera intención del gobierno de Putin

A raíz de la campaña electoral en la que estamos, Rusia utiliza medios estatales y redes de influenciadores para infiltrarse en la opinión pública colombiana. No hay duda. Solamente los ingenuos y los defensores del Pacto de San Pablo lo desmienten. Su estrategia busca desestabilizar procesos democráticos, debilitar la confianza en instituciones y fragmentar la cohesión social.

Rusia Today-RT difunde la visión de Petro globalmente

Rusia Today- RT ha difundido de manera constante las declaraciones del presidente Gustavo Petro, resaltando sus posiciones sobre soberanía, política internacional y conflictos globales. El canal ha recogido sus críticas a la intervención de potencias extranjeras, su rechazo a la guerra en Ucrania y su llamado a la liberación de mercenarios colombianos engañados, presentando estas ideas como ejemplos de una política exterior independiente y de defensa de los derechos humanos. Esta cobertura permite que las propuestas y narrativas de Petro lleguen a audiencias internacionales, amplificando su visión y proyectando su enfoque sobre diplomacia, cooperación regional y conflictos globales.

Cómo proteger la democracia colombiana ante estos ataques

Para mitigar riesgos, los expertos recomiendan:

Verificar fuentes: contrastar información con medios independientes y transparentes. Exigir evidencia: diferenciar entre coincidencia ideológica y coordinación real. Analizar motivaciones: identificar cuándo mensajes apelan únicamente a emociones o teorías conspirativas. Fomentar educación mediática: enseñar a los ciudadanos a detectar manipulación digital.

Colombia enfrenta un desafío crítico: proteger la democracia y garantizar la integridad del debate público frente a la influencia rusa digital.

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