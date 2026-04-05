- La campaña silenciosa frente a sus ojos

VIDEO. El tópico del Profe. Hay campañas que usted ve en las plazas, las de redes, en afiches y en discursos, pero hay otra campaña —más silenciosa, más constante y mucho más poderosa— que ocurre todos los días frente a sus ojos… y que casi nadie está hablando.



En Colombia no solo se disputan elecciones, se disputa algo más profundo: quién decide de qué se habla, cómo se cuenta y a quién se le da la palabra. Porque cuando ciertos actores aparecen siempre bien tratados, bien encuadrados y permanentemente visibles, mientras otros solo aparecen en la polémica o la defensa, ya no estamos frente a información… estamos frente a construcción de realidad.



Esta videocolumna va sobre eso. Sobre la campaña que no se ve, pero que influye más que cualquier discurso. Sobre cómo los grandes medios no solo informan: ordenan la conversación, inclinan la cancha y moldean lo que millones de personas terminan creyendo como verdad.



La pregunta no es quién gana la próxima elección.

La pregunta es: ¿quién está decidiendo lo que creemos que es verdad?

Solo si tenemos una ciudadanía crítica podemos avanzar en la construcción de una verdadera república Democrática.

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