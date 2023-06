Roy desafía a la muerte: “Te gané la batalla huesuda”

En la madrugada de este sábado el ex senador dio parte de tranquilidad. La larga operación de colón en Estados Unidos salió bien

.Publicidad.

A sus 59 años Roy Barreras se enfrentaba a su peor enemigo, un cáncer de colon. En febrero logró superar parte de la enfermedad. Sin embargo los rastros de un tumor en el colon lo hicieron viajar a Nueva York donde se sometió a una larga cirugía. En las horas de la madrugada el ex presidente del senado dio parte de tranquilidad a través de la red social Twitter donde escribió: "He salido bien de la cirugía. ¡Lo logramos! Ya no hay cáncer en mi cuerpo. Te gané esta batalla, huesuda!"

Roy fue apartado de su cargo de presidente del congreso por un fallo del consejo de Estado después de comprobarse su doble militancia. Desde octubre ha tenido encima el peso de la enfermedad ya que en ese mes le detectaron el cáncer. Este fue el trino:

-Publicidad.-

He salido bien de la

Cirugía. Lo logramos! Ya no hay Cancer en mi cuerpo. Te gané esta batalla huesuda! Gracias por toda la energía positiva recibida. Gracias por el afecto! El cuerpo duele pero no importa! El alma está llena de gratitud por la vida! Los quiero mucho! — Roy Barreras (@RoyBarreras) June 3, 2023