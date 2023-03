Ron DeSantis, el ‘Trump con cerebro’, el gran rival del expresidente por la candidatura republican

.Publicidad.

Ron DeSantis aún no es oficialmente candidato a la Casa Blanca, pero el título de sus memorias titulado ‘The Courage to be Free: Florida as a Model for Turning America Around’ (El valor de ser libre: Florida como modelo para cambiar EEUU') deja poco lugar a dudas. Durante las últimas semanas, el gobernador del Estado del Sol ha estado celebrando una serie de reuniones, lo que ha denominado la "Gira del proyecto de libertad".

Oficialmente, esta gira pretende promocionar su libro, pero extraoficialmente, se parece mucho al inicio de una campaña electoral encubierta. Desde febrero, Ron DeSantis ha estado en Filadelfia, Chicago, Nueva York, California, Texas y Alabama. El viernes estuvo en Iowa y este sábado en Las Vegas (Nevada). Son puntos de paso obligados para cualquier aspirante a la nominación presidencial republicana, por lo que es difícil verlo como una simple coincidencia.

DeSantis podría verse como presidente de Estados Unidos, pero para ello tendrá que pasar por las primarias republicanas. Reelegido triunfalmente gobernador con 19 puntos de ventaja sobre su rival demócrata en noviembre de 2022 (algo sin precedentes para un republicano), la nueva estrella emergente del "Grand Old Party" sería sin duda el claro favorito si su partido no tuviera que lidiar aún con la engorrosa presencia de Donald Trump, ya oficialmente candidato a suceder a Joe Biden.

Trump: "Fui yo quien lo hizo. Es un ingrato"

A sus 44 años, DeSantis ha construido su carrera política subiéndose a la ola trumpista. Es en particular gracias al apoyo del expresidente que fue elegido gobernador de Florida en 2018, antes de distanciarse del multimillonario tras su derrota en las presidenciales de 2020, evitando cuidadosamente criticarlo, para su reelección en 2022. Un comportamiento que no deja de molestar al antiguo inquilino de la Casa Blanca. "Fui yo quien lo hizo. Es un ingrato", se quejó a sus asesores en declaraciones recogidas por el Washington Post.

"Ya estaba en el radar antes de su elección en noviembre de 2022. Pero es cierto que fue reelegido por casi 20 puntos, más de un millón de votos por delante de su contrincante demócrata, en un estado como Florida del que hablamos cada cuatro años porque es un estado clave, esto ha hecho que haya atraído todas las luces encarnando a la joven guardia republicana que parece aplastarlo todo a su paso", analizó para RFI Françoise Coste, historiadora, profesora en la Universidad de Toulouse 2, especialista de la derecha estadounidense y del Partido Republicano.

Favorito en caso de un cara a cara contra Donald Trump en la carrera por la nominación, según varios sondeos, Ron DeSantis representa una alternativa cada vez más creíble al expresidente. Aunque ha abrazado la agenda de Trump en Florida, DeSantis también tiene otras cualidades que le convierten en un candidato muy atractivo: es joven, es veterano de la guerra de Irak, se ha graduado en Yale y Harvard y, lo más importante, es mucho menos provocador y escandaloso que Donald Trump.

"DeSantis es Donald Trump pero con cerebro”

Sobre el papel, todo, o casi todo, le opone al expresidente. Trump es multimillonario y heredó su fortuna, DeSantis es de clase media y procede de una familia de inmigrantes italianos. Trump es impulsivo y sigue su intuición, DeSantis es un abogado reflexivo que sólo toma decisiones sopesando los pros y los contras. Uno tiene fama de mujeriego, el otro de hombre de familia con una vida ordenada, su mujer Casey es su jefa de gabinete y su asesora más cercana.

Dos estilos radicalmente opuestos que, sin embargo, se parecen en un aspecto: su forma de hacer política. Al igual que Trump, DeSantis confía en los temas divisivos para ganarse a su electorado, y una vez que su objetivo está en su punto de mira, nunca lo suelta. En octubre de 2022, el Financial Times resumió las diferencias entre los dos hombres en una frase concisa: "Ron DeSantis es Donald Trump con cerebro".

Nacido y criado en Florida, cerca de Tampa, la carrera política de Ron DeSantis ha sido meteórica. Elegido miembro de la Cámara de Representantes en 2013 a la edad de 35 años y posteriormente gobernador a los 40, fue su gestión de la crisis del Covid-19 en Florida lo que le propulsó a la primera línea de la escena política estadounidense. Inicialmente partidario de la contención estricta, DeSantis dio marcha atrás tres semanas después y prometió "no volver a hacer contención". Se dedicó entonces a limitar al máximo las restricciones sanitarias para mantener a flote la economía, al tiempo que se negaba a hacer obligatorios la mascarilla y la vacunación y denunciaba públicamente el "faucismo", en un juego más que dudoso con el nombre del epidemiólogo jefe de la Casa Blanca, Anthony Fauci, y el término "fascismo". Al desafiar al gobierno federal y las recomendaciones de sus expertos, DeSantis se ganó la simpatía de muchos votantes republicanos. Esta política también costó 75.000 vidas en Florida, casi el doble que en California durante la pandemia.

Hacer de Florida un laboratorio de ideas conservadoras

La agenda de DeSantis para Estados Unidos es simple: aplicar más o menos las políticas ultraconservadoras que lleva a cabo en su estado a nivel nacional. Aunque comparte el escepticismo de Trump sobre la ciencia, DeSantis también tiene otros caballos de batalla populares entre los ultraconservadores. Aficionado a las guerras culturales, el gobernador ha emprendido una cruzada contra el "wokismo" y no escatima esfuerzos para restringir el derecho al aborto o ampliar el derecho a portar armas.

Una de sus leyes, destinada a prohibir que se hable de orientación sexual en las escuelas primarias, causó revuelo en Estados Unidos, y la oposición la denunció como una forma encubierta de hablar de homosexualidad en las aulas. El caso obligó incluso a la Casa Blanca a pronunciarse sobre el tema, poniendo a DeSantis en el punto de mira nacional, y es que DeSantis comparte con Trump cierta atracción por este tipo de maniobras de comunicación política.

Después de su aplastante victoria en la reelección en 2022, Ron DeSantis está convencido de que tiene la fórmula ganadora en su programa. Está empeñado en hacer de su estado un laboratorio de ideas conservadoras, con la esperanza de que le impulsen a la Casa Blanca. "Todavía no habéis visto nada", dijo el martes 7 de marzo al presentar una nueva serie de medidas muy controvertidas para su estado, que tienen el aire de un programa político para Estados Unidos: una reducción drástica del acceso al aborto, una relajación de las leyes sobre armas, una ofensiva contra los jóvenes transexuales o medidas draconianas contra la inmigración.

Son temas de campaña que en realidad no difieren de los de Trump, pero la idea de que los lleve un candidato como DeSantis, mucho menos imprevisible e incontrolable, bien podría atraer al partido republicano. "Hay muchos republicanos del establishment que volverían a casa con DeSantis", dijo David Jolly, ex congresista republicano, al Washington Post. DeSantis "ha abrazado la agenda de Trump en Florida y está haciendo cosas similares a Trump, pero en realidad está muy lejos de él", añadió.

¿Una pálida copia del original?

Porque hacer de Trump sin ser Trump es probablemente la principal cualidad, pero también el principal defecto de Ron DeSantis. Esto puede permitirle obtener el apoyo de una buena parte del partido republicano, pero no es seguro que sea suficiente para seducir a los primeros votantes de Trump, que podrían tener dificultades para dejarse convencer por una pálida copia del original.

Sin embargo, una señal de que el multimillonario empieza a tomarse en serio la competencia de su protegido es que le ha puesto un apodo: "Ron DeSantimonious", que puede traducirse como "Ron el Moralista". Trump está haciendo lo que mejor se le da sobre el escenario: ridiculizar a sus opositores, mientras que DeSantis, mucho menos carismático, es un orador pobre con voz nasal al que le cuesta electrizar a sus seguidores durante sus mítines. El entorno de Trump incluso le ha criticado por intentar imitar las expresiones faciales y el lenguaje corporal.

Hasta ahora, el gobernador de Florida se ha cuidado de no atacar frontalmente al expresidente. No es cuestión de que DeSantis, que quiere presentarse como el heredero natural de Trump, sea visto como desleal a ojos de los votantes trumpistas, pero tarde o temprano tendrá que subirse al ring. Muchos medios estadounidenses informan de que podría hacer oficial su candidatura a finales de mayo.

Donald Trump, por su parte, no esperó a esta cita para salir al paso. "Si se presenta, podría ser muy doloroso para él", dijo justo antes de la reelección de DeSantis como gobernador. "Creo que cometería un error. No creo que fuera bueno para el partido", añadió el expresidente. De producirse el anunciado duelo, en cualquier caso, podría dejar su huella, que se ha dejado notar en el bando demócrata. Preguntado al respecto, Joe Biden se limitó a decir con una sonrisa: "Sería divertido verlos enfrentarse".