Revivir a Jota Mario, lo único que le falta a RCN para salvar su rating

La primera vez que RCN repitió Betty La Fea fue en 2008 por las tardes. En 2016 volvió a hacerlo por la tarde. Y ahora en 2019 la fea que enamoró a Colombia llegó al prime time para regresar a ser el programa más visto de la tv colombiana, como lo hizo en su primera emisión en 1999. El éxito de la cuarta emisión de Betty La Fea trajo como consecuencia algo que era poco menos que obvio; RCN, en un intento por sobrevivir va a comenzar a repetir novelas que en sus tiempos dorados fueron ganadoras. El canal ya promociona la repetición de la telenovela basada en la vida de Lady Tabares, la recordada vendedora de rosas.

La situación es lamentable. Que son producciones buenas, de gran calidad, es indiscutible. Sin embargo, que hoy día no hayan ideas capaces de cautivar a la audiencia como lo hicieron Betty La Fea y La Vendedora de Rosas en sus respectivos años, es vergonzoso. Y lo es no solo por RCN, sino por su competencia, cuyos estrenos también han sido incapaces de quitarle el liderazgo a una telenovela de hace 20 años. Aunque en estos momentos El Desafío supera a Betty, el solo hecho que ambos programas estén compitiendo es inconcebible.

A la hora de la verdad, tanto RCN como Caracol están perdiendo, independientemente de quien gane la batalla. Las cifras de rating son bajas si las comparamos con años anteriores. En otras palabras esto sucede porque los colombianos ya no ven su propia televisión. Plataformas como Netflix están cultivando audiencias que la tv nacional ya no es capaz de satisfacer. Si bien es cierto que RCN ya perdió toda capacidad de generar una novela o serie de calidad, Caracol, aunque es rey único del prime time, va por el mismo camino. No es casualidad que un programa como El Desafío lleve más de quince años quemando el mismo formato.

En toda industria creativa es justo y necesario un momento de crisis. Si esto servirá para que más adelante los colombianos vuelvan a disfrutar de grandes historias, como sucedía en años pasados, bienvenida sea la crisis. Muy atrás quedaron los años en que después de un largo día de trabajo solo quedaban ganas de llegar a casa para ver televisión en familia. Por lo pronto, tenemos que ver a dos canales privados resucitando éxitos pasados. Después del re estreno de La Vendedora de Rosas no e de extrañar que entro de poco RCN repetirá capítulos de Muy Buenos Días para homenajear al fallecido Jota Mario Valencia.

