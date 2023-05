Revivir a todos los rolos muertos: el milagro de Fito Paez ayer en Bogotá

.Publicidad.

Fito Paez tiene sesenta años y está pasando por su mejor momento. Él es la prueba reina de que los sesenta son los nuevos cincuenta ¿O cuarenta? Paez no puede estar más de moda. Lleva dos meses en una gira llena estadios que arrancó en Velez Sarfield, el estadio que llenó en 1993 cuando sacó El amor después del amor, ese álbum que es un todo orgánico. Los millenial no saben que es un álbum, pero antes del apocalipsis Zombie los músicos hacían discos que tenían un sentido, eran una obra completa y cada canción era un capitulo de una novela. Así surgieron joyas como Dark side on the moon de Pink Floyd, Berlin de Lou Reed o Exile on main Street de los Rolling Stones. El amor después del amor tiene ese peso conceptual y por eso es que Fito celebra los 30 años de su invención y la gira lo trae a uno de sus grandes amores de la vida, Bogotá, justo después de que Netflix sacara su serie y que pusiera al continente a cantar otra vez sus canciones.

Hemos ido tantas veces al Movistar. A pesar de lo que digan es el mejor lugar para ver un concierto en Bogotá, sobre todo si vives en el centro. Todo es fácil, todo es lindo. El sonido es una maravilla. El sonido que trajo Paez ayer fue mágico. El público estaba ahí, haciendo lo que tenía que hacer, alentando en cada canción a su artista. Es raro que un artista pueda conectar de esa manera con un público de una ciudad tan fría como esta. Si, acá se llenan todos los shows, pero no hay conecte, es como si los 2.600 metros estuvieran pegados en la piel, como si no hubiera manera de deshacerse de ellos así se lleve viviendo en estas lomas 40 años. Pero Fito y Bogotá es una historia de amor única, que también tiene 30 años.

Los excesos ya son cosas del pasado. Al pobre Paez le tocó todo lo malo de esta vida antes de cumplir 30. La música lo salvó, la pasión por Charly, por Luis Alberto Spinetta, por todos sus ángeles, todos los que ya se fueron de casa para tocar rock and roll y aunque Rosario siempre estuvo cerca ya no hay tantas razones para volver. Las viejas fueron aniquiladas en un asalto, el viejo también se fue con todos los amores que quedan pero Fito está feliz frente a un piano. Qué pianista es Fito Paez. ¿Bad Bunny sabe tocar un piano? ¿Llegará Benito a los sesenta años? Porque lo de anoche en el Movistar Arena fue mucho más allá que un ejercicio de nostalgia, en cada presentación Fito va reescribiendo su álbum, un artista de su peso sabe que las obras jamás se terminan y por eso es que los grandes músicos viven tan disociados, tan amargados, porque son unos fracasados perfeccionistas que saben que no llegarán a las cotas creativas de Dios cuando hizo la Antartida.

Puntual, maravilloso, emotivo, lloramos todas las canciones. Que se queda de una vez por todas Paez en Bogotá, que toque todas las noches. Hermoso concierto y, si, aunque me cueste decirle, hermoso público. ¿Cómo hizo Páez para revivir a todos los muertos que fueron ayer al Movistar?

