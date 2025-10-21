Reversazo de Galán con la Rolita: le quitó el manejo del Transmicable y regresa al sector privado  

La alcaldesa Claudia le había entregado el manejo a la empresa distrital pero la gerente María Fernanda Ortiz abrió la licitación para adjudicarla en diciembre

El 17 de mayo de 2018, la empresa de transporte masivo de Bogotá Transmilenio, adjudico el contrato para la operación de al Consorcio Cable Móvil por un valor de $91.500 millones para manejar el sistema durante 5 años y medio. En su momento el Consorcio, estaba conformado por dos empresas Quienes se encargaron de la operación y el mantenimiento de Transmicable hasta 2023.

con la llegada de Claudia López a la Alcaldía de Bogotá, el Consorcio Cable Móvil conformado por Transdev S.A de Chile y la empresa caleña Fenalca operó el Transmicable de Ciudad Bolívar durante más de cinco años. Con el ánimo de fortalecer la recién creada entidad de transporte distrital La Rolita, el 23 de junio de 2023 Santiago Cely, gerente de Transmilenio le entregó a ésta su operación a través de un convenio interadministrativo que asumió su manejo en diciembre del 2023 cuyo valor se acercó a los $ 150 mil millones.

Con la decisión se buscaba también una transferencia de conocimiento y que los operadores públicos aprendieran del manejo para luego manejar el nuevo cable de San Cristóbal que está siendo construido por la empresa austriaca Doppelmayr, la misma que asistió a la Rolita con repuestos e insumos para garantizar el servicio de Transmicable a los habitantes de ciudad Bolívar.

El Alcalde Galán y la gerente de Transmilenio María Fernanda Ortiz Carrascal acaban de reversar el modelo con una decisión drástica. La operación del transmicable regresa al sector privado. Se abrió un proceso licitatorio para la escogencia de un nuevo operador para que maneje el Cable Aéreo de Ciudad Bolívar que será escogido en diciembre para un período de 10 años.

De acuerdo con el cronograma establecido por Transmilenio, hasta el próximo 28 de octubre de 2025, recibirán las observaciones a los pliegos y el 25 de noviembre finalizará el proceso con la recepción del sobre único de propuestas y el 19 de diciembre se adjudicará el contrato. La empresa que sea elegida, reemplazará a la Rolita que desde 2023 venía operando el sistema y por medio de una acción popular que se interpuso, los ciudadanos pidieron a Transmilenio abrir una licitación pública objetiva.

Después de firmar un pacto de cumplimiento avalado por el Juez 47 Administrativo del circuito de Bogotá, la Alcaldía se comprometió a contratar el nuevo operador, mediante un proceso de selección objetiva conforme a la Ley. El nuevo contrato tiene previsto la operación, mantenimiento y manejo integral del sistema.

Cabe anotar que, el Transmicable de Ciudad Bolívar en un día hábil transporta en promedio unas 25 mil personas, los sábados unos 19.500 usuarios y los domingos y festivos 17.500. el Cable Aéreo de Ciudad Bolívar cuneta con 4 estaciones, 163 cabinas y con cerca de 340 mil validaciones mensuales.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.