Residente tenía razón: la desastrosa presentación de J Balvin en Estereopicnic

Ha sido un año extraño para los conciertos en Colombia. Después de la pandemia todo ha quedado patas arriba, sobre todo las finanzas de los empresarios. Miren no más lo que sucedió con el Jamming, mas de 140 mil personas compraron las boletas para tres días de música en Ibagué pero todo resultó en desastre. Una semana después Nodal dejó plantado a 40 mil personas en Medellín. Eso sí, el Estereopicnic fue una locura, todo funcionó bien a pesar de la tragedia de Foo Fighters, en la que no tuvieron nada que ver los organizadores.

Sin embargo el otro momento engorroso fue la presentación de J Balvin. Buena parte de los asistentes se quejaron de la poca garra del reggetonero y el poco profesionalismo que exhibió al lamentarse de los 2.600 metros que tiene Bogotá de altura. Sin aire, no terminaba las canciones y se apoyaba en el coro del público.

En redes sociales, además de periodistas que se quejaron públicamente de la presentación, hubo un desquite con el cantante y se recordó la reciente pelea con Residente. Para muchos Residente tenía razón después de la pésima presentación

Me disculpan pues, pero ese show de J Balvin es lo más flojo que he visto en el FEP. No te canta una entera y encima esconde a la banda y al DJ en las esquinas. Un ego gigante para un personaje que se veía mínimo en frente de esas tres pantallas del escenario.

J Balvin muy flojo, me decepcionó, esperaba muchísimo más. Es la segunda vez que lo veo y en ambas he quedado aburrida. En cambio el Binomio, la sorpresa del FEP, no me lo esperaba, perdón por decir que no me parecía que estuviera en el festival, la rompieron.

