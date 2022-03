La infidelidad de su esposa con Chris Rock que nunca terminó de perdonar Will Smith

.Publicidad.

Al parecer, el golpe de Will Smith a Chris Rock tendría toda una historia detrás que va mucho más allá del comentario del humorista hacia la esposa del actor. Pues el que recibió el golpe y la mujer trabajaron varios años seguidos prestando sus voces para la película animada Madagascar, lo que creó una amistad íntima entre ambos.

Will y Jada ya tenían una relación abierta para ese momento, y aunque nunca se confirmó, los rumores de un posible romance entre los actores de doblaje aumentaron cuando Chris Rock anunció en diciembre de 2014 que había solicitado el divorcio de su esposa y mamá de dos hijas Malaak Compton-Rock, además de admitir su infidelidad en el matrimonio.

No era el primer roce que tenía el comediante con su excompañera de trabajo, cuando Chris Rock fue el presentador oficial de la gala de los Oscar en el 2016, habló sobre racismo y algunos pronunciamientos sobre los artistas al respecto. Jada Pinkett estaba entre las figuras que intentó boicotear la ceremonia de ese año por la "falta de diversidad" en sus nominados y asistentes. "Jada boicoteando los Oscar es como yo boicoteando las bragas de Rihanna. No fui invitado. Esa no es una invitación que rechazaría" inició el presentador además de también hablar sobre Will, con quien compartió escenas y una amistad hace casi 30 años cuando ambos aparecieron en la serie El Príncipe de Bel-Air. "Es una vergüenza que no esté nominado este año. Eso y que cobrase 20 millones de dólares por Wild Wild West". Una clara señal que la relación entre los tres no terminó en los mejores términos.

Muchas razones de peso entonces para que Will Smith arremetiera contra Rock, y aunque la violencia no es la solución, el actor solo quiso actuar para defender a su esposa públicamente. Un suceso que muchos se atrevieron a decir sería el más violento e incómodo en la historia de los premios de la Academia de cine.

