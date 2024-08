Repetto dio detalles sobre la lesión de David Ospina y confirmó que su regreso tomará tiempo

.Publicidad.

Después de tener un inicio bastante bueno en la Liga BetPlay, ganándole partidos bastante intensos a América de Cali y Millonarios, Atlético Nacional soltó el acelerador y se encuentra en un momento bastante regular en la competición. Después de perder contra Once Caldas y La Equidad, el equipo tuvo que sufrir otro duro golpe en el último partido contra Águilas Doradas. Aunque el equipo pudo salvar un empate, lo cierto es que Ospina, su fichaje estrella para el arco, sufrió una molestia física y fue sustituido. Pues bien, en las últimas horas se conoció la gravedad de la lesión de David Ospina y, según Pablo Repetto, el propio técnico, su regreso tomaría tiempo.

David Ospina llegó como uno de los fichajes más importantes de Atlético Nacional para el segundo semestre de la Liga BetPlay. Foto: nacionaloficial

Repetto y el tiempo que tendrá que dejar por fuera a David Ospina por su lesión

Tras iniciar como titular en el partido contra el equipo de Rionegro, David Ospina tuvo que ser sustituido por Chipi Chipi Castillo en el medio tiempo y encendió las alarmas, no solo del cuerpo médico de Atlético Nacional, sino de toda la fanaticada. Finalizado el compromiso, no se tenía clara cuál era la gravedad de la molestia y hasta Pablo Repetto aseguró que era "una contusión". Sin embargo, después de los exámenes médicos se supo que, aunque la lesión no es tan grave como muchos auguraban, lo cierto es que sí tendrá una recuperación demorada y, David Ospina, no podrá regresar hasta el mes de septiembre.

Según lo confirmó Repetto: "Nos quedamos preocupados como todos (pero) la noticia es mas alentadora. Sufrió un esguince en el codo que lo descarta para el partido contra Patriotas. Hay que ver la evolución para el próximo, que sería a final de agosto o inicio de septiembre". Hay que recordar que, por temas de calendario, Atlético Nacional disputará el compromiso con el equipo boyacense este 10 de agosto; pero no volverá a jugar hasta el 25 de agosto, cuando reciba a Deportivo Cali por la fecha 7. Se espera que ese partido también lo pierda el portero, pues su regreso se tiene presupuestado para el encuentro contra Jaguares, que se disputará el 1. ° de septiembre.

David Ospina será baja por lesión en el codo ante Patriotas este sábado. Volvería ante Jaguares o después del amistoso ante Club América 🇲🇽 en Estados Unidos el 7 de septiembre. @365ScoresApp pic.twitter.com/ihAFmrGvmi — Juan David Londoño (@juandl84) August 8, 2024

David Ospina suma tres partidos jugados desde su retorno a Atlético Nacional, debutando en la derrota contra Once Caldas. Al arquero le han encajado un total de 4 goles, algunos de ellos de responsabilidad directa; pero para nadie es un secreto que, con tan pocos partidos, cuando se acomode del todo va a dejar ver toda su capacidad bajo los 3 palos. Mientras se recupera, Chipi Chipi Castillo será su reemplazo, un arquero que también demostró estar en un buen momento al inicio de la Liga BetPlay.

