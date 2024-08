Repetir elecciones: ¡una pésima idea!

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Todo parece indicar que no solo Gustavo Petro, sino que los presidentes de México y Brasil han llegado a la conclusión de que lo mejor que se puede hacer en Venezuela es repetir las elecciones. Esta propuesta, además de peligrosa, ¡es una pésima idea!

Camilo Gómez Forero, en artículo en El Espectador el jueves pasado con el título, “Repetir las elecciones no es la solución: sería otro problema”, hace un juicioso análisis de los argumentos en contra de la idea de repetir las elecciones. En dicho artículo se hace mención de lo afirmado por Perkins Rocha, vocero oficial del Comando con Venezuela de María Corina Machado: “Repetir las elecciones significaría que hubo errores de carácter jurídico que no se pueden subsanar. Pero aquí hubo un proceso en el que, a pesar de todos los fraudes previos antes de las elecciones, hubo ocho millones de votos que se expresaron nítidamente en contra del régimen, y tenemos pruebas de eso, que no son solo testimoniales o simples documentos: son pruebas públicas administrativas. La solución, entonces, no es anular ese proceso que fue claro. No estamos pidiendo la nulidad de las elecciones, sino la nulidad del acto de proclamación.” Añade Rocha, “aquí el único que pudiera plantear la nulidad es la oposición, y nosotros no alegamos eso porque el proceso funcionó: el elector depositó su voto electrónico en una urna, luego de hacer cola, y después corroboró en una auditoría que ese papel que depositó dio un resultado tras el conteo. Así que no podríamos argumentar la repetición de la elección. Pero hubo una proclamación indebida del presidente del Consejo Nacional Electoral para aplicar otra cifra que no sabemos de dónde la sacó…Los dos observadores internacionales que permitió el régimen señalan que no hubo hackeo, que no hubo fraude. Y si no hubo fraude, ¿por qué hablar de repetición? Si Maduro duda de que ganó, que acepte que perdió. El que duda es él. Nosotros no dudamos, tenemos las pruebas de que Edmundo González Urrutia ganó.”

..Publicidad..

Lo que pretenden Petro, Lula y AMLO es darle oxígeno a Maduro para que se mantenga en el poder y e vaya construyendo –eso sí con mucha antelación– otro fraude monumental

...Publicidad...

Todo parece indicar que lo que pretenden Petro, Lula y AMLO es darle oxígeno a Maduro para que no solo se mantenga en el poder, sino que vaya construyendo –eso sí con mucha antelación– otro fraude monumental. Como ha ocurrido en otras partes del mundo (en los muy pocos casos en que se repiten las elecciones), el número de personas que salen a votar una segunda vez disminuye de manera importante. AdicionalmenteMaduro y sus secuaces tendrían amplia oportunidad de seguir identificando y señalando a sus opositores, no solo con la finalidad de intimidarlos, sino para dejarles saber que el castigo en caso de no depositar su voto por el chavismo sería implacable. Con más de 24 opositores asesinados, y entre dos y tres mil en las cárceles, poner en duda la capacidad de intimidación de los criminales chavistas no tiene lógica alguna. Según informes de prensa, las casas de los opositores, como en tiempos de Hitler con los judíos, están siendo marcadas.

....Publicidad....

Para María Corina Machado, “Si repetimos la elección y los resultados no le gustan a Maduro entonces convocará una tercera elección y una cuarta hasta que los resultados le sean favorables. Esto es una burla a la soberanía popular y una falta de respeto.” La valerosa líder de la oposición afirma sin titubeos: “"No nos vamos a rendir, no tiene vuelta atrás, estamos decididos a mantener la presión de la calle de manera pacífica y la presión internacional para hacer valer la soberanía popular, vamos a negociar una transición negociada.”

La comunidad internacional debe hacer caso omiso de las irresponsables y peregrinas sugerencias de Petro, Lula y AMLO. Como bien lo menciona el artículo de Gómez Forero, “Sobre estas repeticiones, expertos de The Lawfare Institute y Brookings destacaron que “repetir una elección no es tanto una solución como un problema”.