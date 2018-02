Reinventarse o ser Irrelevante

La inteligencia artificial, el aprendizaje automático (machine learning) y otros avances tecnológicos modificarán los trabajos, hasta ahí todos lo sabemos. El problema es que esta “nueva revolución” no absorberá, como ocurrió en épocas anteriores, a la mayoría de las personas que quedarán sin empleo. En el siglo pasado, las fábricas absorbieron la mano de obra relegada en el campo por la aparición de tractores o en las minas con la introducción de motores. Los avances tecnológicos prescindirán de aquellos no calificados, que desgraciadamente no serán absorbidos por nadie.

El historiador israelí, Yuhal Harari mencionó en el pasado Foro Económico Mundial de Davos, que el gran cambio de paradigma laboral al que se enfrenta la humanidad no será ya la explotación del empleado, sino la pérdida del trabajo pasándolo a ser irrelevante. Las personas siguen considerando que es suficiente con estudiar una profesión para garantizar su futura vida laboral. Este escenario desaparecerá. Será necesario actualizar los conocimientos permanentemente, porque nunca se podrá estar seguro cuáles serán los territorios inexplorados hacia donde avanza la humanidad, ni cuándo será necesario reinventarse. Toda habilidad adquirida será una apuesta a que sea relevante en un futuro.

Para el año 2030, de acuerdo con un reciente informe de McKinsey Global Institute, 375 millones de trabajadores (aproximadamente el 14 % de la fuerza de trabajo global) podrían necesitar cambiar a ejecutar otras actividades a medida que interrumpan en el mundo laboral los avances en automatización e inteligencia artificial. Los tipos de habilidades que requieren las empresas cambiarán, con profundas implicaciones en las trayectorias profesionales que las personas deberán seguir.

Los trabajos con menor calificación serán los primeros en desaparecer, trabajos que lamentablemente son desempañados por las clases bajas y mujeres. En los últimos cinco años, según el estudio de McKinsey, los cambios tecnológicos han forzado el reentrenamiento o reemplazo de un cuarto de los empleados, y se espera que este porcentaje aumente en el futuro. Los primeros puestos en desaparecer serán aquellos que el usuario puede pasar a ejecutar personalmente. Los cajeros, por ejemplo, sufrirán la misma suerte que tuvieron en el siglo pasado las telefonistas: disminuirán notablemente. Sistemas como el que acaba de implementar Home Center en el país, donde el cliente autorregistra los productos que va a comprar y paga con tarjeta debido o crédito, están muy implementados en farmacias y supermercados de Estados Unidos. Y aún más práctico, un nuevo sistema que se encuentra en prueba en las tiendas de Amazon Go, detecta a través de sensores que producto se toma de la estantería y mediante detección facial quién es el cliente, este solo necesita una cuenta de Amazon y el App de Amazon Go en su teléfono inteligente. Ingresa a la tienda con el App y el sistema se encarga de cargar a su cuenta de Amazon todo lo que selecciona, sin filas ni cajeros.

Algunos nuevos negocios, como los de distribución de pedidos y paquetes, tipo Rapid o Amazon, crearán nuevas oportunidades laborales durante un tiempo, hasta que nuevos desarrollos, como el robot Wikibot, creado por colombianos y en operación en las universidades de Berkeley y Stanford, entren masivamente al mercado. Wikibot ha entregado más de 4 000 pedidos de restaurantes a un costo de USD 1.25 dólares por el domicilio vs USD 8 dólares cuando es realizado por personas. Tanto los negocios como los empleos experimentarán una reinvención permanente.

Los estimativos es que en un futuro la tercera parte de la población tendrá que buscar nuevos trabajos. Los departamentos de recursos humanos de las empresas se encuentran trabajando en identificar como cambiarán los roles de trabajo y que talento se requerirá en los próximos cinco a diez años. ¿Pero dónde adquirirán los trabajadores las habilidades necesarias para ejercer estas actividades futuras?

Las mismas empresas se encargarán de algunas capacitaciones, pero esto puede ser muy costoso. Un 35 % de los ejecutivos norteamericanos consideran que el reto de la actualización tecnológica deberá cumplirse principalmente mediante la contratación de nuevos talentos. Las universidades e institutos educativos tendrán que revaluar sus esquemas de actualización de saberes, profesionales de diferentes áreas tendrán que capacitarse en nuevos campos, por lo tanto, los requisitos de estudios previos deberán ser más flexibles. Los responsables de formular políticas públicas deberán considerar nuevas formas de ingresos de desempleo y apoyo a la transición de los trabajadores que incluya capacitación en nuevos conocimientos. Será necesario fomentar una colaboración más intensa e innovadora entre los sectores público y privado.

Pero lo más importante, es que toda persona deberá asumir un aprendizaje continuo como parte de la vida. Se deberá reforzar la búsqueda de nuevos conocimientos, generar habilidades de trabajo en grupo y de comprensión del pensamiento multidisciplinario. Es necesario idear los mecanismos que generen la fortaleza emocional indispensable para soportar una vida laboral llena de incertidumbre, y una reinvención profesional de varias veces en la vida.

