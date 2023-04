El actor brilló por su ausencia en el cumpleaños de su hijo, y eso que no estuvo el actual novio de su ex esposa. Al parecer, el trabajo fue más importante

.Publicidad.

El pasado sábado 22 de abril, se celebraron los 6 años del hijo entre Carolina Cruz y Lincoln Palomeque. Aunque el pequeño Mati cumple el 6 de abril, decidieron celebrarlo hasta ahora, para que no se le cruzara con la semana santa. Tras 14 años de matrimonio, la pareja se divorció y esto ha causado varios malentendidos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝐂𝐚𝐫𝐨𝐥𝐢𝐧𝐚 𝑪𝒓𝒖𝒛 ᴏsᴏʀɪᴏ (@carolinacruzosorio)

-Publicidad.-

Tras la sonada nueva relación de Carolina Cruz con el piloto Jamil Farah, la pareja no comparte muchos espacios en común, solo cuando están sus hijos. Sin embargo, esta no fue la ocasión, a pesar de que la presentadora aparentemente no llevó a su actual pareja, al cumpleaños de su hijo menor, Lincoln Palomeque tampoco estuvo ahí.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lincoln Palomeque (@lincpal)

Publicidad.

Las razones, un nuevo proyecto laboral del actor que compartió en sus redes sociales: "Hace unos dias les conté que no había sido escogido para un personaje, dias después se abrió de nuevo una ventanita que finalmente termino siendo la puerta de entrada a este maravilloso proyecto, ¡ilusionado!. Hoy fue un buen comienzo una nueva oportunidad en mi carrera, se gana, se pierde y se gana, gracias a Dios por esto, gratitud por la vibra de todos que siempre ayuda". En la celebración del pequeño Mati, estuvieron Juan Pablo Palomeque, hermano del actor, el papá de la presentadora y Carolina Soto, pero no Lincoln Palomeque, quien decidió en esta ocasión priorizar su nuevo proyecto.

|Ver también: Rehabilitada y orgullosa de su cuerpo: La cachetada de Mara Cifuentes a los criticones que la detestan