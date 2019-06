Regresa Daniel Coronell a Semana

Daniel Coronell solo duró dos semanas por fuera de la Revista Semana. Después de exigirle explicaciones a la revista y a su director Alejandro Santos por no publicar la información que tenían sobre el ejército, publicada finalmente por el New York Times, el fundador de la revista Felipe López le informó que su columna no iba más. Sin embargo, ahora el mismo Alejandro Santos, junto a María López, hija de Felipe y presidente del grupo Semana, viajó hasta Miami para limar asperezas con el columnista y acordar el regreso del periodista más leído del medio. Así termina el capítulo de Coronell y Semana que provocó un rechazo generalizado contra la revista que recibió duros golpes en estas dos semanas.

